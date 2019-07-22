Диплом за миллион: топ-10 самых дорогих специальностей в вузах Иркутска

Поступление в вузы Иркутска в разгаре. Совсем скоро абитуриенты услышат вердикт – проходят они или нет на бюджет в первой волне. Потом шансы резко упадут. Поэтому появится и серьезный конкурс на коммерческие места. Многие, впрочем, подают туда документы на платное обучение. Допустим, больших баллов по ЕГЭ нет, а набор небольшой. Или специальность практически не предполагает обучения за счет государства, как дизайн или журналистика. Цены разные – где 70 тысяч, а где и под 200. Считаем, как быстро окупятся затраты.

Самый дорогой диплом в Иркутске выдают выпускникам медуниверситета, обучающимся по специальности «биохимия». Год обучения здесь стоит 201 тысячу 100 рублей. За 6 лет обучения в вузе будущий врач-биохимик отдаст 1 миллион 200 тысяч рублей и еще немного. Этим свое образование он может и завершить. Будет допущен к выполнению и контролю качества разнообразных лабораторных исследований. Но это не предел мечтаний дипломированного врача и ему придется учиться еще 2 года в ординатуре, это еще 400 тысяч. Всего выходит 1, 6 миллиона рублей. За эту сумму в городе можно найти однушку в 26-30 квадратных метров, хотя и не в центре города.

По правде сказать, специальности медицинского вуза возглавляют ценовой рейтинг. На втором месте в нем - стоматологи, которым за год приходится отдавать 195 тысяч, за курс обучения, считая ординатуру - 1 млн.570 тысяч рублей. Примерно, конечно, цены постоянно растут. На третьем месте по стоимости – обучение лечебному делу. Будущие кардиологи и неврологи получат диплом, потратив за 8 лет обучения 1 млн. 441 тысячу рублей. Хватит на квартиру в пригороде или комнату в Иркутске.

«Отбить» расходы на обучение можно, потратив всю жизнь. Это если работать врачом в поликлинике на приеме и на одну ставку. В коммерческой клинике на хорошей зарплате – 16 лет. Поэтому лучше все-таки соглашаться на обучение с трудоустройством в глубинке. За 5 лет и опыт приобретете. К слову, в десятку также входят фармацевты, выпускники медико-профилактического направления и педиатры.

Я б в художники пошел, пусть меня научат

А что касается других профессий? Чуть меньше миллиона придется отдать за диплом БГУ по специальности «управление и экспертиза недвижимости». За этой профессией – почетное четвертое место в рейтинге, но из немедицинских она самая дорогая. А следом за экспертами по квартирам по цене обучения идут художники. Диплом «монументально-декоративное искусство» художникам холста и кисточки обойдется за 5 лет в 702,5 тысячи. Эта специальность связана с реставрацией, скульптурой, работой с памятниками архитектуры, поэтому в старинном городе очень востребована. Дорого стоит образование будущих инженеров, которые будут заниматься диагностикой и ремонтом самолетов и вертолетов -676 тысяч 600 рублей. Оба диплома выдают в политехе.

Недешево стоит получить профессию по организации инвестиционно-строительной деятельности и информационным системам, а также лесному делу. Это направления обучения в БГУ при грамотном подходе прибыльные, а получить квалификацию по этой стезе можно, заплатив 642 тысячи рублей. Основные профессии будущих железнодорожников обойдутся примерно в ту же сумму. Совместный российско-китайский диплом по экономике или управлению, а также обычный маркетинг в том же вузе выйдет совсем немного дешевле (не считая того, что надо четыре года грызть гранит науки).

Основная часть профильных и не очень профессий в БГУ все же доступнее – 140 тысяч в год, в политехе много бюджетных мест для инженеров, средняя стоимость года обучения на профильных специальностях – около 100 тысяч рублей, в железнодорожном вузе большой целевой набор. Есть и скидки, но это не для всех.

Увы, вузы не могут сбросить стоимость. Цены на обучение устанавливают на федеральном уровне — и коммерческие места не могут быть дешевле той суммы, которую закладывают на обучение бюджетников. В нее включают все затраты. В том числе на обслуживания лабораторий, техники и инструментов и на содержание здания.

Самые дорогие профессии в вузах Иркутска.

Поэтом можешь ты не быть, но бакалавром быть обязан

Это про чистых лириков, равно как физиков, грызущих гранит науки в классическом университете. Здесь расходы на обучение заведомо ниже, в большинстве случаев достаточно кафедры, библиотеки и компьютера. Поэтому ниже и сами цены.

Есть исключение – профессии, которые предполагают практическое применения. Самая дорогая профессия в ИГУ – прикладная геология. Ее изучение обойдется будущему специалисту по поиску полезных ископаемых в 541 тысячу рублей. А гидрометеорологи, географы, экологи, специалисты по прикладной информатике. Почвоведы и биологи и физики выложат на 60 тысяч меньше.

Гуманитарии платят меньше. Юристы, журналисты, психологи, рекламисты – по 112 тысяч в год. Правда, по этим профессиям, где только не учат. Так что есть возможность маневра. Например, в экономическом вузе по психологическому профилю можно обучаться за 50 тысяч. А вот диплом по международной журналистике в этом же вузе обойдется в 160,5 тысяч рублей. В политехе акул пера учат по самой низкой «планке» - за 71 тысячу 100. Столько же заплатят за образование здесь юристы.

Средняя стоимость обучения в сельскохозяйственном вузе самая низкая в Иркутске. По основным специальностям аграрного и зооинженерного профиля, ради которых и создавался вуз – 83 тысячи 550 в год. А остальные – 73 тысячи 550. Можно здорово сэкономить, получив диплом экономиста, менеджера и специалиста по безопасности. Но учиться этим профессиям предпочитают в соответствующем вузе.