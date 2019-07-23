Стрельба на трассе под Иркутском: водители не поделили дорогу

Практически на ровном месте возник конфликт на дороге между водителями Тойоты Калдины и внедорожника Тойоты Ленд Крузер 200 в Иркутске. Причем, все произошло в выходной день, когда машины стояли в огромной пробке на Мельничном тракте. Водитель Калдины Алексей Басимов возвращался с речки вместе с друзьями, и попал в затор в районе 10 километра.

- Машины двигались медленно, - рассказывает «КП-Иркутск» Алексей Басимов. – Тут я в зеркало увидел, что по бровке едет Ленд Крузер и начинает моргать, сигналить, чтобы я уступил ему обочину. Хотя я стоял на проезжей части, но объехать видимо у него возможности не было. Отъезжать я не стал, так как впереди в полуметре от моего капота стояла машина. Через несколько секунд с пассажирского сидения «Крузака» вылез мужчина. Он подошел к моей двери и начал что-то кричать, а когда я ему посоветовал объехать пробку по лесу, если так торопится, он попытался выдернуть у меня ключи из зажигания.

Чтобы помешать этому Алексей также вылез из салона. Между мужчинами завязалась потасовка. Разняли их друзья Алексея, девушка, которая сидела за рулем Ленд Крузера, и очевидцы из других автомобилей, стоящих в этой же пробке. После этого пассажир внедорожника вернулся в салон, сам сел за руль и объезжая затор, поехал в сторону города. Алексей, подумав, что конфликт исчерпан, вместе с друзьями стал искать на земле оборванную во время потасовки цепь.

Алексей успел сфотографировать Ленд Крузер мужчины, который по его словам, начал конфликт на дороге. Фото: группа "ДТП 38RUS"

- Когда нашли, поехали дальше, - продолжает Алексей. – Но, протянув по пробке еще метров 100, со стороны города к нашей машине подъехал тонированный джип без номеров. Из него вышли пять человек, включая того самого мужчину из Ленд Крузера. Я понял, что он съездил за подмогой и теперь ничем хорошим это точно не закончится. Я вывернул руль влево на встречную полосу и нажал на газ. В этот момент один из этих крепких парней стукнул по бамперу моей машины и сразу раздались выстрелы. Метров с четырех мне два раза попали в переднее правое крыло и два раза по задней правой двери. Всего, я насчитал на кузове четыре отверстия. Позже, полицейские рассказали, что пули были от травматического пистолета 45-го калибра.

К слову, до отдела полиции, на улице Бродского, Алексей вместе с друзьями добрались сами. По его словам, всю дорогу тонированный джип ехал за ними. Преследование компания сняла на камеру телефона.

- В сторону они свернули только когда мы подъехали к участку, - говорит Алексей. – Из отдела выбежали полицейские, я объяснил им ситуацию, они сели в служебную машину и догнав этот джип, доставили всех пассажиров в отдел. Там я написал на них заявление. Чем это закончится, пока не знаю. Надеюсь, этих парней привлекут к ответственности. Я считаю, что это было покушение на жизнь.

Сейчас Алексей просит откликнуться свидетелей, которые проезжали мимо и возможно записали весь конфликт на свои видеорегистраторы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области «Комсомолке» подтвердили то, что заявление по инциденту на Мельничном тракте было подано 21 июля. В ведомстве отметили, что сейчас полицейские выясняют все подробности случившегося. Будет ли возбуждено административное или уголовное дело, пока неизвестно.

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