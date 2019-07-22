«Ждите нас дома с Вовкой…»: беременная женщина в Иркутской области погибла в ДТП из-за пьяного водителя скорой

Родить своего второго ребенка 39-летняя Светлана Зуева из поселка Качуг должна была со дня на день. Малыша женщина старалась сберечь, как могла, избегала перегрузок, больше времени проводила дома. Наконец, днем 21 июля у Светланы начались схватки. Старшая 19-летняя дочь сибирячки Наталья вместе с бабушкой помогла матери сесть в такси и добраться до местного роддома. Там врачи дали понять, что малыш должен появиться на свет в ближайшее время. Однако, не в Качуге, а в поселке Усть-Ордынском, который находится в 186 км. Там находится филиал областной клинической больницы. Почему? Врачи приняли такое решение после осмотра.

- Дочь позвонила и сказала: «Меня отправляют в Усть-Ордынский из-за того, что резко поднялось давление, - рассказывает "КП-Иркутск" мама Светланы Зуевой Вероника Ефремовна. – Я еще удивилась: «Зачем?». У нас в Качуге тоже есть хороший роддом, хорошие доктора. Скорее всего, решили подстраховаться, ведь можно было сделать Кесарево сечение.

Светлану посадили в «Газель» скорой помощи и отправили с ней в сопровождение фельдшера. Неизвестно, с какой скоростью поехал по трассе 54-водитель неотложки, но буквально через 25 км, не доезжая села Харбатова, машину занесло, она вылетела в кювет, где несколько раз перевернулась… Понять то, какие страшные удары пришлись на пассажиров скорой можно взглянув на видео с места аварии. «Газель» превратилась в груду искореженного металла… Светлана и ее будущий малыш погибли на месте, фельдшера с переломами отправили в Иркутскую областную больницу. Сейчас она в состоянии средней степени тяжести. Выбраться самому из салона удалось только водителю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/721529" frameborder="0"></iframe> Беременная женщина погибла в ДТП из-за пьяного водителя скорой помощи.Видео: ГУ МВД России по Иркутской области

- Он сразу скрылся с места ДТП, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Но вскоре был задержан в лесу. После медосвидетельствования выяснилась страшная деталь. Он сел за руль пьяным. Доза алкоголя в его крови составила 1,03 промилле при допустимых 0,16. То есть, она превышала норму почти в 6 раз.

Содержание алкоголя в крови равнялось примерно… одной бутылке водки!

Сам водитель на вопрос полицейских, как произошло ДТП, был краток:

- Выкинуло меня, - сказал он. - Бровку поймал и начало кидать. Здесь, он, скорее всего, намекает на то, что заехал колесом на рыхлую обочину, отчего машину и занесло.

Как нарушитель прошел медосмотр перед выходом на работу и проходил ли его вообще, главный вопрос, на который сейчас ищут ответ полицейские. Не исключено, что осмотр он проходил утром, как того требует правило, а после приложился к спиртному. Но тогда, как фельдшер не заметила, что водитель не трезв и почему не сообщила об этом руководству? Тоже пока неясно. Больница, как и региональный Минздрав, комментариев пока не дает.

"Газель" превратилась в груду искореженного металла. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

А родные погибшей, тем временем, готовятся к похоронам. Вторым за это лето…

- 19 июня от болезни умер муж Светланы Андрей, – рыдает мать погибшей Вероника Ефремовна. – Еще даже 40 дней не прошло, а теперь и дочь ушла… Они прожили вместе около 8 лет и все это время мечтали об общем ребенке (старшая дочь Светланы от первого брака). Наконец, Света забеременела. Дочь тяжело перенесла смерть мужа, но на ребенке стресс не сказался. Она даже говорила мне: «Мама, мы такое горе пережили, значит, ничего не случится, я больше ничего не боюсь». У нее должен был родиться мальчик. Света даже имя уже придумала – Владимир, в честь своего отца. Последние ее слова были перед отъездом на скорой: «Ждите меня с Вовкой дома!» Ну почему ее не оставили рожать в Качуге?...

О трагедии мать Светланы, признается, узнала из случайного разговора с соседями. Женщина пришла к ним покупать ягоду и услышала, как те обсуждают аварию с машиной скорой помощи на трассе. В воздухе сразу прозвучала фраза, что погибла беременная женщина. Вероника Ефремовна бросилась к телефону – набирать номе больницы, но выяснить подробности не смогла. То, что дочери больше нет, ей вскоре сообщил сын.

Перед выходом в декрет, Светлана Зуева делала все, чтобы ее старшая дочь ни в чем не нуждалась, хваталась за любую работу. В последнее время трудилась бригадиром на местной частной ферме.

Что касается водителя «Газели», то полицейские выяснили, что за последние два года штрафов за нарушения правил дорожного движения у него не было. Вскоре он узнает меру пресечения. Его либо отправят под домашний арест, либо заключат под стражу. В случае, если нарушителя признают виновным, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

- Мы его не знаем, говорят, в тот день он поехал без путевого листа, хотя, насколько это правда, не берусь судить… - плачет дочь Светланы Наталья. – Если его действительно выпустили в рейс без медосмотра, то понесет ли за это кто-то наказание?!

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