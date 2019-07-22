Смертельное ДТП под Качугом: беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой помощи

Трагическая авария произошла 21 июля, в нескольких километрах от поселка Качуг Иркутской области. Около 17.00 водитель скорой помощи доставляя беременную женщину в больницу, не справился с управлением, съехал с дороги и машина перевернулась. От полученных травм беременная женщина погибла. Также пострадала фельдшер, которая находилась в салоне. После того, как на место приехали полицейские, выяснилась еще одна страшная деталь.

- Водитель скорой сел за руль пьяным, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Какой срок беременности был у погибшей женщины пока неизвестно. Сейчас во всех подробностях этого страшного ДТП разбираются инспекторы ГИБДД. Проводится проверка. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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