2019-07-22T04:55:48+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП под Качугом: беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой помощи

Также травмы получила фельдшер скорой помощи
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Смертельное ДТП под Качугом: беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой помощиСмертельное ДТП под Качугом: беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой помощиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Трагическая авария произошла 21 июля, в нескольких километрах от поселка Качуг Иркутской области. Около 17.00 водитель скорой помощи доставляя беременную женщину в больницу, не справился с управлением, съехал с дороги и машина перевернулась. От полученных травм беременная женщина погибла. Также пострадала фельдшер, которая находилась в салоне. После того, как на место приехали полицейские, выяснилась еще одна страшная деталь.

- Водитель скорой сел за руль пьяным, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Какой срок беременности был у погибшей женщины пока неизвестно. Сейчас во всех подробностях этого страшного ДТП разбираются инспекторы ГИБДД. Проводится проверка. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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