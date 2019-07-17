Водитель Мерседеса, который насмерть сбил 17-летнего школьника в Иркутске, в ночь перед трагедией гулял на дне рождения

В Иркутске начались судебные заседания по резонансной аварии, которая унесла жизнь 17-летнего школьника Данилы Зайцева. Кратко напомним историю этого трагического ДТП, которое обсуждал весь город. Солнечным утром, 15 мая, выпускника Данилу Зайцева, который шел на пробный экзамен по русскому языку, прямо на пешеходном переходе, недалеко от кинотеатра «Баргузин», сбил «Мерседес-Бенц С230». Водитель немецкого седана даже не притормозил перед «зеброй». От удара мальчишка отлетел на несколько метров, упал на асфальт и вскоре скончался на руках родителей, которые первыми приехали на место ДТП. А лихач в это время бросил свою машину в одном из дворов на бульваре Постышева, прихватил из салона вещи и сбежал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/708742" frameborder="0"></iframe> Видео ДТП в Иркутске: Мерседес насмерть сбивает школьника.

Задержали нарушителя, которым оказался 26-летний иркутский бармен на следующее утро, и на время следствия поместили в СИЗО. Мужчина сразу признал свою вину и раскаялся. Однако спустя месяц полицейские сообщили шокирующую подробность: проведенная экспертиза показала, что в то утро, за руль своего «Мерседеса лихач сел в наркотическом опьянении. Родители погибшего Данила рассказывали «КП» - Иркутск», что в ночь перед трагедией, водитель Мерса еще якобы гулял на чьем-то дне рождения. Это подтвердили в зале суда и его знакомые.

- Действительно на моем дне рождении он был в числе 14-15 приглашенных, - рассказывает сам виновник торжества, который проходит по уголовному делу свидетелем. – Конечно, на столе был алкоголь: пиво, виски, водка. Правда, сказать, сколько выпил Вячеслав (имя водителя изменено – прим. Ред.), я не могу, так как за ним не следил. Также не видел, курил ли он кальян. А вот наркотиков на вечеринке не было точно. Еще в разгар праздника у него произошел небольшой конфликт с другим парнем. Но до драки или потасовки дело не дошло. Так, поговорили на высоких тонах и разошлись. Примерно в 4-5 утра он вызвал себе такси и уехал.

Водитель Мерседеса бросает машину и убегает. Фото: группа "ДТП 38RUS"

Примерно такие же показания дал еще один свидетель, который был на том дне рождении. Он также утверждают, что в ту ночь Вячеслав был без своего Мерседеса. Возможно, после праздника, под утро, он успел заехать домой. На этом настаивает и жена лихача.

- Я уснула примерно в два ночи, так как приболел наш 3-летний сын, а проснулась в 9 утра от звонка полицейского. Он и рассказал о случившемся, - говорит женщина. – Думаю, муж приходил домой в районе 4-5 утра. Почему я так уверена, что он заходил? Он поменял обувь и одежду. После звонка из полиции я стала звонить супругу, но его телефон был недоступен. Уже позже выяснилось, что он находился у друга в Хомутово.

Правда, на вопрос судьи, почему муж гуляет в то время, как у них болеет ребенок, да и вообще слышала ли она как супруг заходил и куда мог поехать на машине, женщина толком ответить не смогла. Приятель, у которого Вячеслав прятался вообще не пришел в суд, аргументируя это присутствием прессы.

Также в зале находились и другие очевидцы аварии – пешеходы и водители машин, проезжавших мимо в момент ДТП. Они в один голос заявили, что ни перед тем, как сбить подростка, ни после, водитель Мерседеса не тормозил. Это сказал водитель едущей за ним машины, пешеход, который шел по этой же «зебре», но с другой стороны. А водитель маршрутки, который пропускал Данилу в правом ряду, даже назвал примерную скорость, с которой мчался Мерседес.

- Думаю, километров 80 в час гнал, но я могу ошибаться, - говорит водитель. – Боковым зрением я увидел, что он несется по левой полосе, и сразу понял, что произойдет страшное, даже на секунду глаза закрыл. А когда открыл, увидел, что от удара мальчишка отлетел метров на 20…

А что же сам нарушитель? После того, как свои показания дал отец погибшего Данилы Руслан Зайцев, виновник аварии попросил слово.

- Хотел бы принести свои извинения родным и близким погибшего, - начал Вячеслав. – Понимаю, что вам будет тяжело меня простить… Не успел он договорить, как в зале раздался громкий плач. Бабушка Данилы не смогла сдержать эмоций.

- Не нужны мне твои извинения, - рыдая, сказала пожилая женщина. – У меня внук погиб…

Нарушителю грозит лишение свободы сроком от 2 до 7 лет. Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ.

Свою вину Вячеслав вновь признал и сказал, что раскаивается. Его жена добавила, что после трагедии на счет родителей Данилы они перечислили 20 тысяч рублей. Еще 30 перевел отец Вячеслава накануне заседания.

Добавим, что в начале июля срок содержания под стражей обвиняемому продлили еще на два месяца. Ему предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения». Лихачу грозит лишение свободы на срок от 2 до 7 лет. Следующее заседание по этому делу намечено на 18 июля.

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