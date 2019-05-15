Побег водителя «Мерседеса», насмерть сбившего школьника на зебре в Иркутске, попал на видео

В иркутских соцсетях появилась информация о личности водителя черного «Мерседес-Бенц С230», который в 8 утра 15 мая насмерть сбил 17-летнего школьника на улице Байкальская, прямо на пешеходном переходе в районе кинотеатра «Баргузин», и скрылся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/708750" frameborder="0"></iframe> Водитель Мерседеса насмерть сбил 17-летнего школьника в Иркутске.Видео: ГУ МВД России по Иркутской области

Позже машину с разбитым лобовым стеклом и следами крови на кузове, полицейские обнаружили на бульваре Постышева. Водитель бросил автомобиль во дворе, а сам сбежал. Этот момент, кстати, попал в объективы камер видеонаблюдения, которые установлены в доме напротив. И съемка настолько хорошая, что самые активные пользователи соцсетей уже вычислили водителя. По предварительной информации, им оказался 26-летний иркутянин. К слову, его «Мерседес» с 9 мая этого года выставлен на продажу на одном из сайтов. Судя по его личной странице в соцсети, мужчина работает барменом в одном из иркутских баров. Кроме того, более года назад он снимался в рекламе одежды. Также у него есть несколько фотографий с маленьким сыном. К некоторым снимкам мужчины, иркутяне уже написали гневные комментарии с призывом сдаться в полицию самостоятельно. То же самое советует водителю «Мерседеса» и МВД.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

- Ориентировка с его данными передана всем наружным экипажам, активно работают специализированные группы розыска, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Полиция призывает его заявить о своем местонахождении либо самостоятельно обратиться в любой из отделов внутренних дел.

Также разыскиваются свидетели и очевидцы этой страшной аварии. Некоторые из них уже написали, как все произошло, в автомобильной группе «ДТП 38 RUS».

- Я ехала в маршрутке, которая остановилась и пропустила парня на пешеходе, - пишет свидетельница аварии. - Иномарка летела на такой скорости, что никто из пассажиров даже марку машины не запомнил. Он ни на секундочку не притормозил, удар был настолько сильный, что мальчишка летел метров пять.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Известно, что погибший парень, которым оказался 11-классник иркутской школы №17, утром ехал на экзамен по русскому языку. От страшных ранений школьник скончался мнгновенно.

- Сегодня ребята пишут пробный экзамен ЕГЭ, - рассказывают «Комсомольской правде» в Иркутске в школе №17. – Мы все сейчас переживаем страшную трагедию…

ВНИМАНИЕ!

Если вы стали свидетелем этого страшного ДТП или что-либо знаете о местонахождении водителя, просьба сообщить в ближайший отдел полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Водитель «Мерседеса» насмерть сбил 17-летнего школьника в Иркутске и сбежал: возбуждено уголовное дело (Подробности)