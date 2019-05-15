Водитель «Мерседеса» насмерть сбил 17-летнего школьника в Иркутске и сбежал: возбуждено уголовное дело
В Иркутске продолжают выяснять все обстоятельства страшной аварии, которая произошла ранним утром, 15 мая, на улице Байкальская. Напомним, около 8 часов утра, в районе кинотеатра «Баргузин», водитель черного «Мерседес-Бенц С230 насмерть сбил 17-летнего школьника на пешеходном переходе и скрылся. Менее чем через час, машину с разбитым лобовым стеклом и следами крови на кузове, полицейские нашли на бульваре Постышева. Нарушитель бросил автомобиль во дворе, а сам сбежал.
- По факту этого трагического ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Полиция принимает максимум усилий для поиска скрывшегося виновника аварии.
"Мерседес" нарушителя. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
К слову, некоторые подробности личности нарушителя уже вычислили в соцсетях. По предварительной информации, им оказался 26-летний иркутянин. К слову, его «Мерседес» с 9 мая выставлен на продажу на одном из сайтов. Судя по личной странице водителя в соцсети, мужчина работает барменом в одном из иркутских баров.
Если вы стали свидетелем этого страшного ДТП или что-либо знаете о местонахождении водителя, просьба сообщить в ближайший отдел полиции.
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Водитель Мерседеса насмерть сбил 17-летнего школьника в Иркутске.Видео: ГУ МВД России по Иркутской области
ИСТОЧНИК KP.RU