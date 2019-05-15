2019-05-15T12:47:42+03:00
Авто

Одиннадцатиклассника насмерть сбили в районе «Баргузина» в Иркутске: разыскивается виновник ДТП

В соцсетях появилось видео аварии [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Автомобиль виновника ДТП. Фото: группа "ДТП 38RUS"Автомобиль виновника ДТП. Фото: группа "ДТП 38RUS"
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Иркутские полицейские продолжают поиски водителя «Мерседес-Бенц С230», который ранним утром, 15 мая сбил 17-летнего школьника на улице Байкальская, в районе кинотеатра «Баргузин». Даже не оказав парню первой помощи, нарушитель скрылся с места ДТП. Одиннадцатиклассник от полученных травм скончался на месте.

Вскоре полицейские обнаружили черный «Мерседес-Бенц С230», с разбитым лобовым стеклом и следами крови на кузове в одном из дворов на бульваре Постышева. В соцсетях, тем временем уже появилось видео аварии, а также кадры, как водитель «Мерседеса», припарковавшись во дворе, он забрал свои вещи из салона и бросив машину, убежал.

- Я ехала в маршрутке которая остановилась и пропустила парня на пешеходе, - пишет в группе "ДТП 38 RUS" свидетельница аварии. - Иномарка летела на такой скорости что даже марку машины никто не запомнил он ни на секундочку не притормозил, удар был настолько сильный мальчишка летел метров пять.

- Сейчас полицейские устанавливают личность водителя, и принимают меры к его розыску, - сообщили пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Призываем водителя добровольно явиться в отдел для выяснения обстоятельств аварии.

Если вы стали свидетелем этого страшного ДТП или что-либо знаете о местонахождении водителя, просьба сообщать об этом в ближайший отдел полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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