Одиннадцатиклассника сбили насмерть на остановке «Диагностический центр» в Иркутске

15 Май 04:33 2019-05-15T04:45:34+03:00

Пешехода сбили насмерть на остановке «Диагностический центр» в Иркутске. Фото: ДТП 38RUS Иркутск

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Смертельное ДТП произошло около восьми утра 15 мая вблизи остановки «Диагностический центр» в Иркутске. Водитель иномарки совершил наезд на молодого человека.

- Парень переходил дорогу по пешеходному переходу, - пишут очевидцы в соцсетях в группе ДТП 38RUS Иркутск. - Водитель после наезда скрылся.

От полученных травм 17-летний пешеход умер на месте, а машину с разбитым лобовым стеклом нашли в одном из близлежащих дворов.

- Госавтоинспекторами на бульваре Постышева обнаружен автомобиль предполагаемого нарушителя – «Мерседес-Бенц С230» черного цвета, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают личность водителя, принимают меры к его розыску.

у найденного автомобиля разбито лобовое стеклоФото: ГУ МВД по Иркутской области

На месте работают следователи. Обстоятельства случившегося выясняются. Полицейские призывают разыскиваемого прийти добровольно.

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ИСТОЧНИК KP.RU