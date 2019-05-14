Полиция Иркутска просит помощи: нужны записи видеорегистраторов смертельного ДТП

СЕГОДНЯ 05:14 2019-05-14T05:21:40+03:00

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Автодорога — место повышенной опасности. 24 апреля примерно в 21.10 на объездной дороги «Первомайский-Университетский» в Иркутске сбили 33-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте.

- Наезд на пешехода в районе остановки общественного транспорта «Ботанический сад» совершил водитель автомобиля «Тойота Чайзер», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - Нам нужны показания свидетелей и очевидцев ДТП, чтобы установить все обстоятельства.

Если вы были там в момент трагедии или проезжали мимо, и у вас есть записи с видеорегистратора, обратитесь в Главное следственное управление ГУ МВД России по Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU