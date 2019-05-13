2019-05-13T17:54:12+03:00
Происшествия

ДТП в Иркутске: грузовик врезался в легковушку и машину ДПС в районе станции Батарейная

Полицейские приехали, чтобы выяснить подробности столкновения автомобилей "Mitsubishi" и "Nissan Avenir"
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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ДТП в Иркутске: грузовик врезался в легковушку и машину ДПС в районе станции Батарейная.ДТП в Иркутске: грузовик врезался в легковушку и машину ДПС в районе станции Батарейная.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Массовая авария произошла в районе станции Батарейная в Иркутске. Сегодня вечером 13 мая около 20.00, там столкнулись иномарки "Mitsubishi" и "Nissan Avenir". Очевидцы вызвали на место ДТП полицейских. В тот момент, когда прибывший экипаж ДПС, выяснял детали аварии, в один из автомобилей влетел грузовик "Skania". От удара легковушка врезалась в машину инспекторов ГИБДД.

- За рулем фуры находился 47-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Известно, что грузовик ехал из областного центра в Ангарск.

Сейчас на месте столкновения четырех автомобилей работают полицейские. Они выясняют причины ДТП и степень повреждений у участников аварии. Проводится доследственная проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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