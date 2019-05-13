СЕГОДНЯ 17:46 2019-05-13T17:54:12+03:00

ДТП в Иркутске: грузовик врезался в легковушку и машину ДПС в районе станции Батарейная. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Изменить размер текста: A A

Массовая авария произошла в районе станции Батарейная в Иркутске. Сегодня вечером 13 мая около 20.00, там столкнулись иномарки "Mitsubishi" и "Nissan Avenir". Очевидцы вызвали на место ДТП полицейских. В тот момент, когда прибывший экипаж ДПС, выяснял детали аварии, в один из автомобилей влетел грузовик "Skania". От удара легковушка врезалась в машину инспекторов ГИБДД.

- За рулем фуры находился 47-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Известно, что грузовик ехал из областного центра в Ангарск.

Сейчас на месте столкновения четырех автомобилей работают полицейские. Они выясняют причины ДТП и степень повреждений у участников аварии. Проводится доследственная проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вернул долги за 12 лет: житель Иркутской области рассчитался по алиментам, чтобы сохранить автомобиль. За это время он задолжал своей дочери более полумиллиона рублей. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU