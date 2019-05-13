ДТП в Иркутске: грузовик врезался в легковушку и машину ДПС в районе станции Батарейная
Массовая авария произошла в районе станции Батарейная в Иркутске. Сегодня вечером 13 мая около 20.00, там столкнулись иномарки "Mitsubishi" и "Nissan Avenir". Очевидцы вызвали на место ДТП полицейских. В тот момент, когда прибывший экипаж ДПС, выяснял детали аварии, в один из автомобилей влетел грузовик "Skania". От удара легковушка врезалась в машину инспекторов ГИБДД.
- За рулем фуры находился 47-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Известно, что грузовик ехал из областного центра в Ангарск.
Сейчас на месте столкновения четырех автомобилей работают полицейские. Они выясняют причины ДТП и степень повреждений у участников аварии. Проводится доследственная проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU