2019-05-16T16:30:09+03:00
Общество

Я испугался: видео допроса водителя «Мерседеса», насмерть сбившего 17-летнего школьника в Иркутске

Сбив 11-классника, нарушитель совершил еще одно ДТП, за это его уже лишили водительских прав
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Водитель "Мерседеса". Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Водитель "Мерседеса". Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Иркутские полицейские допросили водителя черного «Мерседес-Бенц С230», который утром, 15 мая насмерть сбил 17-летнего школьника на улице Байкальская, и скрылся. Позже, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина бросил свою машину в одном из дворов на бульваре Постышева, и даже не выключив фары, сбежал. Скрываться лихачу удавалось почти сутки. Сразу после задержания, свой поступок, мужчина объяснил полицейским. Видеоролик с допроса, опубликовала пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Вы управляли автомобилем «Мерседес»? - спрашивают полицейские задержанного.

- Да, я был в «Мерседесе».

- Почему вы не оказали помощь и скрылись с места ДТП?

- Я очень сильно испугался. У меня был шок, не знал что делать.

-Вину свою признаете?

- Да, признаю.

- Дальше вы заехали в ближайший двор и что сделали?

- Заехал в ближайший двор, бросил машину и скрылся на такси.

- Куда уехали?

- Уехал за город.

- К кому?

- Ни к кому, просто уехал за город. Там отсиделся.

Допрос водителя "Мерседеса", который насмерть сбил школьника в Иркутске и скрылся.Видео: ГУ МВД России по Иркутской области

Добавим, что, скрываясь с места аварии, водитель «Мерседеса», совершил еще одно ДТП, задев «Ниссан Кашкай». За оставление этого происшествия, ему грозило лишение свободы на срок до 15 суток и лишение водительских прав на полтора года. Но мужчина попросил не заключать его под стражу, объяснив это тем, что хочет помочь родным погибшего школьника с похоронами. В итоге, суд, оставил его на свободе, лишив прав на 1 год 4 месяца. Также полицейские выяснили, что «Мерседес» нарушителя не был застрахован, кроме того, на водителе висело пять административных правонарушений.

Ну а меру пресечения за аварию со сбитым школьником, водителю «Мерседеса» суд будет избирать в ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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