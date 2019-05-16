Погиб на глазах родителей: новые подробности аварии на Байкальской в Иркутске, где «Мерседес» на «зебре» сбил школьника

Весь Иркутск продолжает обсуждать страшную аварию на улице Байкальская, которая ранним утром 15 мая унесла жизнь 17-летнего школьника Максима Перевалова (имя и фамилия изменены, прим. Ред.). 11-классник, который отправился на пробный экзамен по русскому языку, погиб прямо на пешеходном переходе, под колесами черного «Мерседес-Бенц С230. Водитель авто, на скорости сбив парня, помчался дальше и едва не собрал еще несколько пешеходов на светофоре в районе остановки «Диагностический центр». Школьник в это время лежал на асфальте и истекал кровью. Самое страшное, что все произошло, практически на глазах его родителей. Погибший жил в доме, который находится в нескольких десятках метрах от места трагедии.

- Утром они собирались выйти из дома всей семьей, - рассказывает «Комсомольской правде» в Иркутске коллега матери погибшего мальчика Алена Макарова. – Родители предложили сыну довезти его до школы, но он отказался и вышел один. Через пять минут мать с отцом сели в машину. Выехав на Байкальскую, увидели лежащего на дороге сына. То есть они приехали на место первыми. Мать рассказывала, что когда они подошли к сыну, у него еще был пульс. Но через несколько минут, когда появилась скорая, он пропал.

Водитель "Мерседеса" бросает машину и сбегает. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

К слову фотографии мужчины и женщины, склонившихся над лежащим школьником, попали в соцсети. Снимок сделали, случайные очевидцы. Сначала, казалось, что помочь парню пытаются случайные очевидцы. На самом деле это были его мать и отец…

- Когда Максим переходил по «зебре», его ведь пропустила маршрутка, которая ехала по правому ряду, - продолжает Алена Макарова. – А «Мерседес» летел по левой полосе и не затормозил.

Одноклассница погибшего под колесами "Мерседеса" школьника из Иркутска 00:00 00:00

Одноклассники погибшего подростка, узнав о трагедии, сразу объявили сбор средств на похороны друга. Неравнодушные горожане уже собрали более 60 тысяч рублей, которых хватит на то, чтобы достойно проводить Максима в последний путь.

- Это простая среднестатистическая семья, - продолжает Алена Макарова. – Мама работает страховым агентом, отец на подработках. Кроме того, они воспитывают еще двух дочек 10 и 4 лет.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Что касается водителя злосчастного «Мерседеса», то он, бросив свою машину в одном из дворов на бульваре Постышева, и забрав из салона вещи, убежал и почти сутки скрывался. Официальная информация о его задержании появилась только ранним утром 16 мая. Сейчас он дает показания полицейским. К слову, о его личности стало известно уже через час после ДТП. Им оказался 26-летний иркутянин. Судя по личной странице водителя в соцсети, мужчина работает барменом в одном из иркутских баров. «Комсомолке» удалось связаться с его бывшим начальником.

Бывший начальник водителя "Мерседеса" из Иркутска, который насмерть сбил 17-летнего школьника и скрылся с места ДТП 00:00 00:00

- Он работал в моем баре барменом с 2014 по 2016 года, - рассказывает Владимир (фамилию мужчина попросил не озвучивать – прим. Ред.) Каким он мне запомнился? Как сотрудник нормальный.

По словам бывшего шефа, ни в какие инциденты бывший подчиненный не попадал. С гостями всегда общался вежливо, подлости коллегам не совершал, да и в воровстве также замечен не был. А вот злополучный «Мерседес» на тот момент он еще не приобрел.

- Он из простой семьи, - продолжает Владимир. – Ходил в одной футболке и бейсболке. Выпивал не больше остальных. Как раз женился, когда работал у меня. Я его ни в коем случае его не защищаю и не оправдываю, но мне, кажется, сбежал он не из корыстных целей, а потому что просто испугался. Он точно никакой не стратег и не тактик, чтобы продумывать, как скрыться от полиции. Все произошло на эмоциях.

Добавим, что по факту аварии уже возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Друзья и родные 11-классника, тем временем, принесли цветы на место его гибели, а в родной школе установили памятный мемориал.

Схема ДТПФото: Наталья ВИБЕ

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