Одноклассники погибшего под колесами «Мерседеса» иркутского школьника, собирают деньги на его похороны

16 Май 07:06 2019-05-16T07:06:46+03:00

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Пока водитель «Мерседес-Бенц С230», который утром, 15 мая, насмерть сбил 17-летнего школьника на улице Байкальская, дает показания полицейским, одноклассники погибшего выпускника, собирают деньги на похороны своего друга. Сбор они организовали сразу, как узнали о трагедии.

- Точную сумму, которую мы собрали на данный момент, не скажу, но те 60 тысяч рублей, которые требовались на похороны, благодаря неравнодушным иркутянам уже есть, - рассказывает «Комсомольской правде» в Иркутске одноклассница погибшего парня Софья. - Все деньги мы передадим родителям нашего одноклассника. К слову, они воспитывают еще двух маленьких детей, и собранная сумма будет им не лишней.

Добавим, что в родной школе уже установили памятный мемориал. Ученики вспоминают погибшего друга, как доброго, жизнерадостного парня, готового в любую минуту прийти на помощь. Поступать хотел на экономиста.

Напомним, по факту этой страшной аварии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Водитель «Мерседеса», который сбив школьника, сразу уехал с места ДТП и бросил свою машину в одном из дворов на бульваре Постышева, скрывался почти сутки.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/708750" frameborder="0"></iframe> Водитель Мерседеса насмерть сбил 17-летнего школьника в Иркутске.Видео: ГУ МВД России по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU