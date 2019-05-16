Задержан водитель «Мерседеса», который насмерть сбил 17-летнего школьника в Иркутске

В Иркутске задержан водитель черного «Мерседес-Бенц С230, который ранним утром, 15 мая, сбил 17-летнего школьника на пешеходном переходе на улице Байкальская, в районе кинотеатра «Баргузин», и даже не остановившись, скрылся. Одиннадцатиклассник от полученных травм погиб на месте. Вскоре, машину с разбитым лобовым стеклом и следами крови на кузове, полицейские нашли в одном из дворов на бульваре Постышева. Сам лихач, бросил авто и скрывался почти сутки.

- Подозреваемый в этом ДТП задержан, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», - Следствию предстоит разобраться во всех обстоятельствах случившегося, в том числе провести процедуру медицинского освидетельствования, чтобы понять, был ли водитель пьян.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Добавим, что некоторые подробности личности нарушителя вычислили пользователи соцсетей. По предварительной информации, им оказался 26-летний иркутянин. Свой «Мерседес» он еще 9 мая выставил на продажу на одном из сайтов. Судя по личной странице водителя в соцсети, мужчина работает барменом в одном из иркутских баров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погиб на глазах родителей: новые подробности аварии на Байкальской в Иркутске, где «Мерседес» на «зебре» сбил школьника (Подробности)

Я испугался: появилось видео допроса водителя «Мерседеса», насмерть сбившего 17-летнего школьника в Иркутске (Подробности)

Побег водителя «Мерседеса», насмерть сбившего школьника на зебре в Иркутске, попал на видео (Подробности)