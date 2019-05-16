2019-05-16T11:31:14+03:00
Общество

Задержан водитель «Мерседеса», который насмерть сбил 17-летнего школьника в Иркутске

Ему предстоит пройти медицинское освидетельствование, возбуждено уголовное дело [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Задержан водитель «Мерседеса», который насмерть сбил 17-летнего школьника в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Задержан водитель «Мерседеса», который насмерть сбил 17-летнего школьника в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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В Иркутске задержан водитель черного «Мерседес-Бенц С230, который ранним утром, 15 мая, сбил 17-летнего школьника на пешеходном переходе на улице Байкальская, в районе кинотеатра «Баргузин», и даже не остановившись, скрылся. Одиннадцатиклассник от полученных травм погиб на месте. Вскоре, машину с разбитым лобовым стеклом и следами крови на кузове, полицейские нашли в одном из дворов на бульваре Постышева. Сам лихач, бросил авто и скрывался почти сутки.

- Подозреваемый в этом ДТП задержан, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», - Следствию предстоит разобраться во всех обстоятельствах случившегося, в том числе провести процедуру медицинского освидетельствования, чтобы понять, был ли водитель пьян.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Добавим, что некоторые подробности личности нарушителя вычислили пользователи соцсетей. По предварительной информации, им оказался 26-летний иркутянин. Свой «Мерседес» он еще 9 мая выставил на продажу на одном из сайтов. Судя по личной странице водителя в соцсети, мужчина работает барменом в одном из иркутских баров.

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Водитель Мерседеса насмерть сбил 17-летнего школьника в Иркутске.Видео: ГУ МВД России по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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