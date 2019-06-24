Прощальный вальс посвятили Данилу, погибшему под колесами Мерседеса накануне выпускных, одноклассники

- Мы до сих пор не убираем вещи в комнате Данила, все лежит так, как было два месяца назад…, - не сдерживая слез, рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» Руслан Зайцев - отец 17-летнего парня, который 15 мая погиб в резонансном ДТП на улице Байкальской в Иркутске.

Напомним, равнодушным к этой аварии тогда не остался никто. Ранним майским утром 17-летний выпускник Данил Зайцев шел на пробный экзамен по русскому языку. Путь в школу обыденно пролегал через пешеходный переход недалеко от кинотеатра «Баргузин». Мальчишка ступил на «зебру», как в ту же секунду его на большой скорости сбил «Мерседес-Бенц С230», водитель которого даже и не думал притормозить.

- Мы ведь вместе выходили из дома в то утро, - вспоминает Руслан Зайцев. – Говорили Данилу: «Подожди, мы тебя довезем», но он боялся опоздать на экзамен и поспешил выйти из квартиры. Через несколько минут мы выехали на Байкальскую, и увидели сына, лежащего на дороге.Он еще дышал, пульс прощупывался. А дальше...

Водитель бросает машину и сбегает.

Данил умирал на руках родителей. А водитель «Мерса» в то время трусливо сбегал с места аварии, то и дело, совершая опасные маневры. Машину лихач бросил в одном из дворов бульвара Постышева, а сам скрылся. Искали его в прямом смысле всем городом. Пользователи соцсетей уже через полчаса выяснили имя и фамилию 26-летнего виновника и даже узнали, что он работает барменом. Полицейские нашли его под утро. На допросе лихач признал вину:

Мама иркутского школьника, погибшего под колесами Мерседеса: "Мы первыми приехали на место трагедии" 00:00 00:00

- Сбежал, потому что очень сильно испугался, - вымолвил он. – Уехал на такси и прятался за городом.

Но причина, возможно, была в другом. Спустя 40 дней после трагедии, выяснились шокирующие подробности.

- Выяснилось, что на момент ДТП, водитель находился в наркотическом опьянении, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Чтобы полностью доказать его вину, следователи изъяли и детально изучили записи с камер видеонаблюдения, допросили свидетелей, а также провели судебно-медицинскую, автотехническую, генетическую, дактилоскопическую и другие экспертизы.

- Говорят, в ночь перед аварией он был на чьем-то дне рождении. Возможно, он еще и пил, - поясняет отец погибшего. - Но алкоголь не нашли, так как он успел выветриться, а наркотики остались в крови.

Лихач сразу после задержания. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Так что ни побег, ни извинения в адрес семьи Зайцевых виновнику не помогли. В СИЗО он будет находиться минимум до 15 июля.

- Его жена приходила к нам перед похоронами Дани. Извинялась. А вскоре на наш адрес пришел перевод в 20 тысяч рублей, - продолжает Руслан. - Но мы их не сняли, от встречи тоже отказались. Это сложно пережить….

Достойно проводить сына в последний путь помогли одноклассники Данила и неравнодушные иркутяне, которые собрали нужную сумму на похороны. Им родители парня благодарны до сих пор. На 40 дней на могилу Данила пришло около 70 человек. Вспоминали его школьные друзья и на последнем звонке.

- Мы посвятили Данилу наш прощальный вальс, - говорит одноклассница парня Софья. – Ведь он тоже должен был его танцевать и тщательно готовился.

По словам отца, после школы Данил хотел поступать на экономиста. В свободное время занимался спортом: ходил в тренажерный зал, по вечерам бегал с друзьями по набережной. Всегда участвовал в любых мероприятиях и начинаниях.У Данила остались две младшие сестренки 10 и 4 лет, для которых брат был примером и опорой. Девочки очень тяжело переживают потерю.

- Старшая замкнулась и держит боль в себе, - говорит Руслан. – А младшая еще до конца не понимает, что произошло. Хотя она была с нами в момент гибели и все видела. Я ей говорю: «Данил теперь живет на небе». И теперь, когда дочь видит самолет, говорит: Наш Даня летит…».

В СИЗО водитель Мерседеса пробудет минимум до 15 июля. Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Сможет ли когда-нибудь отец простить нарушителя?

- Бог простит! – говорит он. - Не вижу в его глазах раскаяния. Знаете, он должен был притормозить! Ведь с противоположной стороны навстречу Данилу дорогу переходил мужчина, которого пропускали машины. Почему он потом не остановился и хотя бы не попытался оказать помощь? Ждал, когда наркотики и алкоголь выветрятся? Вопросов много. А сына нам не никто не вернет. Горе подкосило нашу семью. У его прадедушки было плохо со зрением, а после гибели правнука, он ослеп через несколько дней. Подорвалось здоровье и у его дедушек и бабушек.

На месте гибели Данила до сих пор лежат цветы. А перед злосчастным переходом после трагедии постелили лежачий полицейский. «Комсомолка» будет следить за развитием событий».

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