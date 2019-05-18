Водителя «Мерседеса», насмерть сбившего 17-летнего школьника в Иркутске, арестовали на два месяца

Октябрьский районный суд Иркутска, 18 мая избрал меру пресечения для 26-летнего водителя «Мерседес-Бенц С230», который утром 15 мая насмерть сбил 17-летнего школьника на пешеходном переходе, на улице Байкальская и скрылся. Бросив свою машину в одном из дворов на бульваре Постышева, нарушитель сбежал. Задержали его лишь в ночь на 16 мая.

Перед началом заседания.Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Перед началом заседания водителю предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения». Рассмотрев материалы дела и выслушав стороны обвинения, защиты, а также самого нарушителя, суд решил отправить его под арест. Под стражей в СИЗО он пробудет как минимум ближайшие два месяца. до 15 июля.

На видео попало, как водитель бросил свое авто и сбежал. Фото: группа "ДТП 38RUS"

- Я раскаиваюсь и чувствую себя виноватым в ситуации, которую я совершил, - сказал водитель «Мерседеса» перед вынесением вердикта суда. – Но прошу учесть то состояние, в котором я был сразу после того, как скрылся с места ДТП. Позже я сам решил сдаться органам внутренних дел, потому что я должен ответить за свои поступки и понести за это наказание.

Также он попросил прощения у родителей и родных погибшего парня, принес им соболезнования и отметил, что готов помогать им.

- Знаю, что вам будет сложно меня простить, - обращается к родственникам школьника задержанный. - Я вас не забуду и буду делать все, чтобы помочь вам в дальнейшем.

К слову, ранее мужчину уже лишили водительских прав на 1 год 4 месяца за то, что, скрываясь с места ДТП, он зацепил еще и автомобиль "Ниссан Кашкай".

Водитель сразу после задержания. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Что касается погибшего школьника, то в день избрания меры пресечения водителю «Мерседеса», подростка провожали в последний путь родные и друзья. Напомним, одноклассники парня, узнав о его гибели, помогли его семье собрать более 60 тысяч рублей на похороны.

Самое страшное, что та самая авария произошла практически на глазах родителей погибшего 11-классника. Он жил в доме, который находится в нескольких десятках метрах от места трагедии. Его родители приехали на место гибели сына одними из первых.

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