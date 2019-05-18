2019-05-18T04:27:47+03:00
Общество

Водителю «Мерседеса», который насмерть сбил школьника в Иркутске, предъявили обвинение и поместили в изолятор

Решается вопрос о заключении его под стражу
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Водителю «Мерседеса», который насмерть сбил школьника в Иркутске, предъявили обвинение и поместили в изолятор. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Водителю «Мерседеса», который насмерть сбил школьника в Иркутске, предъявили обвинение и поместили в изолятор. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Следователи официально предъявили обвинения водителю «Мерседес-Бенц С230», который утром 15 мая насмерть сбил 17-летнего школьника на улице Байкальская и скрылся. Позже, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина бросил свою машину в одном из дворов на бульваре Постышева, и сбежал. Задержали лихача почти сутки спустя.

- Предполагаемому виновнику этого резонансного ДТП предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Выяснилось, что ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности и неоднократно к административной - за нарушения правил дорожного движения

Добавим, что сейчас водитель помещен в изолятор временного содержания. Следствие уже обратилось в суд с ходатайством о его заключении под стражу. Вскоре ему выберут меру пресечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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