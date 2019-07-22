2019-07-22T06:03:45+03:00
Происшествия

Видео с места ДТП в Качуге, в котором из-за пьяного водителя скорой помощи погибла беременная женщина

Смотрите видео с места ДТП в Качуге, где перевернулась машина скорой помощи [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Видео с места ДТП в Качуге, в котором из-за пьяного водителя скорой помощи погибла беременная женщина. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Видео с места ДТП в Качуге, в котором из-за пьяного водителя скорой помощи погибла беременная женщина. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Иркутские полицейские опубликовали видео с места ДТП в Качуге. Там, на трассе «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово», в полутора километрах от села Харбатово перевернулась машина скорой помощи. Напомним, в этой аварии, которая произошла вечером, 21 июля, погибла 40-летняя беременная женщина, которую везли в больницу, а также пострадала фельдшер. Выяснилось, что 54-летний водитель неотложки сел за руль пьяным и не справился с управлением.

На кадрах видно, что «Газель», которая съехала с дороги и перевернулась, превратилась в груду искореженного металла. Сам водитель с места аварии скрылся, но вскоре был задержан. На вопрос, из-за чего могло произойти ДТП, ответил так:

- «Выкинуло меня, - говорит мужчина. – Бровку поймал и начало кидать».

Сейчас во всех подробностях аварии разбираются инспекторы ГИБДД. Возможно, вскоре появятся новые подробности, а видео с места ДТП в Качуге позволит пролить свет на то, как было дело.

Беременная женщина погибла в ДТП из-за пьяного водителя скорой помощи.Видео: ГУ МВД России по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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