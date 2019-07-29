Перекрыта федеральная трасса "Байкал":из-за наводнения в Байкальске ограничили проезд большегрузов

Из-за сильных ливней подтапливает теперь не только Тулун и Нижнеудинск, но Байкальск. Еще накануне река Солзан вышла из берегов и смыла мост. Люди готовились к эвакуации. В понедельник, 29 июля, в пункты временного размещения переселились 150 горожан. Появилось сообщение о том, что перекрыта федеральная трасса "Байкал" - для большегрузов.

- Эвакуируют дома, которые ближе к воде находятся. В школы отвозят людей. Я хоть живу подальше от реки, но тоже готов к эвакуации, уже собрал документы, - рассказывает очевидец подтопления Байкальска Вячеслав. - Паники особо нет. Что еще? Накануне в Байкальске были проблемы с мобильной связью и интернетом. Говорят, где-то уже нет воды, но электричество пока есть. В магазинах уже трудно найти яйца, хлеб - люди начинают все скупать.

В то же время дорога в сторону Бурятии может разрушиться из-за воды, поэтому перекрыта трасса "Байкал" для многотонных фур.

- Есть угроза разрушения дорожного полотна на участке дороги между поселками Солзан и Мурино, на 157 километре, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Решено временно ограничить движение большегрузов весом свыше 12 тонн от Култука до поселка Бабушкино в Кабанском районе Бурятии. Дальнобойщикам рекомендуем определиться со стоянкой - переждать можно в Байкальске, Солзане. На месте работают экипажи ГИБДД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/722761" frameborder="0"></iframe> Мост рухнул в Байкальске из-за паводка.

Администрация Байкальска в соцсетях сообщает, что службы ЖКХ работают круглосуточно по жалобам жителей, дополнительно в город прибыло девять машин для откачки воды, все они работают без перерывов. Если отключат холодную воду, будут доставлять по графику.

- Сохраняйте спокойствие, будьте внимательны и осторожны, - просят горожан.

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