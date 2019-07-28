2019-07-28T20:50:40+03:00
Происшествия

Паводок снес мост в Байкальске и вызвал камнепады

Жители города на Байкале "сидят на чемоданах" и ждут сообщения об эвакуации [фото, видео]
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Паводок снес мост в Байкальске и вызвал камнепады. Скрин с видео.Паводок снес мост в Байкальске и вызвал камнепады. Скрин с видео.
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В Иркутской области сейчас сводки гидрологов по уровню рек популярнее всего остального. После того, как несколько дней шли дожди на западе, в Восточных Саянах и на юге, в Хамар-Дабане, вышли из берегов горные реки и снова угрожают городам и проселкам. И теперь не только запада, но и юга региона.

Маленькая горная река Солзан стала грозной, снесла мост и начала топить город Байкальск, в свое время ставший знаменитым по трем причинам - благодаря борьбе экологов с БЦБК (комбинат закрыли несколько лет назад), горнолыжному курорту и клубничному фестивалю . Сейчас не до того. По последним данным, уже на 17 сантиметров превышен критический уровень реки Солзан в районе города, кое-где, по сообщениям местных жителей, вода начинает вплотную подходить к федеральной трассе Иркутск-Улан-Удэ.

Мэр города Владимир Темгеневский в соцсетях предупредил жителей об угрозе наводнения.

Мост рухнул в Байкальске из-за паводка.

-Просим Вас в режиме ЧС соблюдать спокойствие, не допускать паники, обеспечить контроль за детьми, - обратился глава города к жителям - Ввиду производства работ по ликвидации паводка ограничить движение транспорта по городу и посещения мест ликвидации последствий паводков.

Названы пункты временного размещения. Всем рекомендовано сделать запас питьевой воды, так как в городе может быть отключен водопровод и собрать документы, лекарства и вещи на случай экстренной эвакуации.

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Наводнение в Байкальске: река снесла мост
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Сильные дожди в горах вызвали и камнепады. Сейчас дорожники ликвидируют возникший из-за камнепада затор на дороге, соединяющей Иркутскую область и Бурятию. А железнодорожники очищают от камней железнодорожные пути. Из-за камнепада было остановлено движение пяти поездов на Транссибе.

В тридцати километрах от областного центра выходит из берегов и подтапливает низменные участки река Иркут. В Шелеховском районе эвакуировано два детских лагеря, река подтопила поселок Большой Луг, объявлен режим повышенной готовности.

Сегодня вывезены в безопасное место из зоны затопления жители Тулуна и Тулунского района. Эвакуацию им пришлось пережить во второй раз. В соцсетях появились снимки — вода, снова затопившая центр городка, вплотную подошла к мосту на федеральной трассе Иркутск-Красноярск. Уровень реки Ия, по последним данным, составил 720 см. при критическом уровне 700.

Не меньшая опасность грозит Нижнеудинску, где снова поднимается Уда, лишь немного не достигая критической отметки. Эвакуация там еще не объявлена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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