2019-07-28T20:10:36+03:00
Происшествия

Наводнение под Иркутском: эвакуированы два детских лагеря в Шелеховском районе

Разлившиеся реки подтопили поселок Большой Луг и садоводства [видео]
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Наводнение под Иркутском: эвакуированы два детских лагеря в Шелеховском районе. Фото: соцсети.Наводнение под Иркутском: эвакуированы два детских лагеря в Шелеховском районе. Фото: соцсети.
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Несколько дней проливных дождей — и горные речки Хамар-Дабана переполнились. И вот уже Иркут и Олха, выйдя из берегов, начинают угрожать ближайшим к областному центру городам и поселкам. Режим повышенной готовности еще днем, когда стало ясно, что паводок наступает на поселки Большой Луг и Олха, объявлен в Шелеховском районе. Это тридцать километров от областного центра.

Местные жители делятся снимками и видео в социальных сетях. И, наверное, этой ночью спать не будут.

-Страшно, вдруг зальет..., - пишут они.

Наводнение в Иркутской области 28 июля: река Олха подступает к домам в поселке Большой Луг.

При необходимости готовы разместить людей на базе школ №1 и №7, - сообщил в своем Инстаграме мэр Шелеховского района Максим Модин. -Принято решение эвакуировать детские лагеря - «Огоньки» и «Черемушки». О ситуации получаю отчет каждый час. Обращаюсь ко всем жителям, если вам будет предложена эвакуация, пожалуйста, не пренебрегайте мерами предосторожности.

На момент принятия этого решения, в 17.00 местного времени, уровень Иркута составлял 318 сантиметров при критическом — 480. За несколько часов он поднялся и, по последним данным, равен 349 сантиметрам. Это еще не так много, чтобы объявлять эвакуацию. Но низменные места уже затоплены и вода у многих стоит в огородах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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