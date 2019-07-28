Наводнение под Иркутском: эвакуированы два детских лагеря в Шелеховском районе
Несколько дней проливных дождей — и горные речки Хамар-Дабана переполнились. И вот уже Иркут и Олха, выйдя из берегов, начинают угрожать ближайшим к областному центру городам и поселкам. Режим повышенной готовности еще днем, когда стало ясно, что паводок наступает на поселки Большой Луг и Олха, объявлен в Шелеховском районе. Это тридцать километров от областного центра.
Местные жители делятся снимками и видео в социальных сетях. И, наверное, этой ночью спать не будут.
-Страшно, вдруг зальет..., - пишут они.
Наводнение в Иркутской области 28 июля: река Олха подступает к домам в поселке Большой Луг.
При необходимости готовы разместить людей на базе школ №1 и №7, - сообщил в своем Инстаграме мэр Шелеховского района Максим Модин. -Принято решение эвакуировать детские лагеря - «Огоньки» и «Черемушки». О ситуации получаю отчет каждый час. Обращаюсь ко всем жителям, если вам будет предложена эвакуация, пожалуйста, не пренебрегайте мерами предосторожности.
На момент принятия этого решения, в 17.00 местного времени, уровень Иркута составлял 318 сантиметров при критическом — 480. За несколько часов он поднялся и, по последним данным, равен 349 сантиметрам. Это еще не так много, чтобы объявлять эвакуацию. Но низменные места уже затоплены и вода у многих стоит в огородах.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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