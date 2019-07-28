2019-07-28T11:52:54+03:00
Происшествия

Экстренное предупреждение МЧС: уровень реки Ия в районе Тулуна и Уды в районе Нижнеудинска поднимается

Этим городам опять грозит подтопление. на юге Иркутской области такая угроза нависла над Байкальском и Слюдянкой, МЧС разослал экстренное предупредление [фото]
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Стихия уже ударяла по Тулуну. Экстренное предупреждение МЧС говорит о том, что большая вода после сильных дождей снова пошла в атаку.Стихия уже ударяла по Тулуну. Экстренное предупреждение МЧС говорит о том, что большая вода после сильных дождей снова пошла в атаку.Фото: Николай ТЕКАЛОВ
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Где не горит - там топит. Эта мрачная штука за последние дни стала в Иркутске банальностью, настолько часто она повторяется. Судите сами. Горит тайга на севере - дымом заволокло Маму, Бодайбо, Киренск, Усть-Кут, Братск. Сообщение о дождях там встречают с радостью - будет легче дышать. Трое суток подряд хлещет ливень на юге - и по Иркутску уже сложно пройти без резиновых сапог, а в верховьях Хамар-Дабана вышли из берегов реки. Идут непрерывные дожди и на многострадальном западе региона, вышли из берегов реки Восточного Саяна. Экстренное предупреждение МЧС по Иркутской области - угроза нового наводнения реальна.

Особенно на западе, в районе Тулуна и Нижнеудинска, потому что после удара стихии в конце июня почва напитана влагой и большая вода едва отступила.

Так снова выглядят улицы Тулуна. 28 июля 2019 год. Фото: соцсети.

Так снова выглядят улицы Тулуна. 28 июля 2019 год. Фото: соцсети.

- 29 июля ожидается повышение уровня воды на реке Оке в районе населенного пункта Ухуй до отметок 450-490 сантиметров при критической отметке – 470 сантиметров, - передает экстренное предупреждение МЧС по Иркутской области, опираясь на данные гидрометслужбы. - На реке Ия в районе города Тулуна до отметок 670-770 сантиметров при критической отметке в 700 сантиметров. На реке Уде в районе города Нижнеудинска до отметок 300-350 сантиметров при критической отметке в 320 сантиметров. На реках Южного Прибайкалья Снежная, Утулик, Солзан, Хара-Мурин, Слюдянка – до отметок, близким к критическим.

Тревожные сообщения идут сейчас из Тулуна, Нижнеудинска.Еще накануне с обращениями к жителям в соцсетях выступили главы этих городов. Они призвали население к спокойствию и эвакуации из опасных зон.

- Конкретно, эвакуировали сибиряков из населенных пунктов Красное озеро и Евдокимово: 64 человека поехали к родственникам, четверо пока размещены в доме культуры села Бадар, - уже сообщала пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. - А также вывезли 61 жителя населенных пунктов Одон и Харантей, они сейчас во Владимировской школе. Всего в пяти пунктах временного размещения сегодня остаются 372 человека, из них 89 - дети.Из-за дождя в Тулуне опять подтопило 70 дворов. Вода залила подвалы в 92 домах Нижнеудинска, из них три - многоквартирные. Пока там никого эвакуировать не было необходимости.

Недалеко от поселка Инги в Черемховском районе вода покрыла километр дороги «Голуметь – Новостройка», легковым авто там ездить запрещено. По последним сообщениям местных жителей, вывезли из зоны затопления жителей села Уйгат и деревни Кривуша по Тулуном. Публикуют в соцсетях фото с подбирающейся к домам водой жители Большого Луга, Байкальска

На гидрологических постах водных объектов Иркутской области ведется непрерывный мониторинг уровней воды.

Главное управление МЧС России по Иркутской области обращается к населению с просьбой принять необходимые меры предосторожности. При получении неблагоприятного гидрологического прогноза и информации о возможном подтоплении, быть готовым к эвакуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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