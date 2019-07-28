2019-07-28T06:44:17+03:00
Происшествия

Прогноз погоды в Иркутской области: когда закончится дождь

Ливень не прекращается уже вторые сутки, некоторые реки могут снова выйти из берегов [фото]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Прогноз погоды в Иркутске: когда закончится дождь. Фото: соцсети.Прогноз погоды в Иркутске: когда закончится дождь. Фото: соцсети.
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"Небесная канцелярия" этим летом не жалует Иркутскую область. Пока на севере региона сухо, жарко и горят леса, на юге идут ливни. Дождливо в Тулунском, Нижнеудинском, Зиминском и других районах.С неба льет уже вторые сутки, из-за этого вновь повышается уровень воды в реках Ия (уже 636 сантиметров при критической отметке в 700), Белая, Уда, Ока, Бирюса. Местных жителей тревожит, не придет ли вторая волна паводка. В Тулуне и вовсе выпала месячная норма осадков за сутки.

Тем временем, из-за дождей в Иркутске и Ангарске водой залиты некоторые улицы. Поэтому многих волнует вопрос, когда же закончится дождь? Судя по всему, не в ближайшие дни.

Вода заливает дороги в Ангарске. Фото: "ДТП 38RUS Иркутск".

Вода заливает дороги в Ангарске. Фото: "ДТП 38RUS Иркутск".

- 28 июля на юге, западе и в центре Иркутской области сильные дожди, грозы, град, порывистый ветер, а вот в Катангском, Киренском, Усть-Кутском и северо-восточных районах без осадков, - сообщается на сайте "Иркутского УГМС".

То есть, получается, что все наоборот. Там, где горит тайга, ливни необходимы, но их нет. А в остальных районах, наоборот, "заливает". В начале рабочей недели ситуация, судя по всему, не изменится: 29 июля ожидается примерно такая же погода. С 30 июля ливень сменится небольшим дождем.

В Иркутске машинам иногда сложно ехать из-за луж на дорогах. Фото: "ДТП 38RUS Иркутск".

В Иркутске машинам иногда сложно ехать из-за луж на дорогах. Фото: "ДТП 38RUS Иркутск".

Вообще, по прогнозам синоптиков, в Иркутске и других городах на юге области весь август будет дождливым. Конечно, выдастся несколько ясных деньков, но большую часть времени будет моросить. Однако погода - дама переменчивая. Может быть, дожди все-таки скоро прекратятся, и мы еще успеем насладиться летним теплом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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