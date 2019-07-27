Пожары в Сибири окутали дымом территорию от Красноярска до Казани

Пожары в Сибири, которые уже несколько недель бушуют в Иркутской области и Красноярском крае, накрыли смогом и города Западной Сибири. Густой белой пеленой окутало Новосибирск, Барнаул и Кемерово. Там даже пришлось вводить «Режим неблагоприятных метеоусловий». Что это значит? Что существует угроза накопления вредных веществ в воздухе. Более того, дымка дошла до некоторых городов Урала и Поволжья! Запах гари почувствовали даже в Татарстане — за тысячи километров от Красноярского края и Иркутскую области.

Дым от лесных пожаров в Иркутской области.

Действительно, пожары в Сибири бушуют именно в этих двух регионах. Иркутская область и Красноярский край – лидеры по количеству лесных пожаров этим летом. Цифры говорят сами за себя: по свежей сводке Авиалесоохраны в Приангарье на 27 июля их 97 (!). Тайга полыхает на площади более 144 тысяч гектаров. Тайга горит в Мамско-Чуйском, Катангском, Киренском, Бодайбинском, Казачинско-Ленском, Нижнеилимском, Усть-Кутском, Усть-Илимском, Усть-Удинском, Жигаловском и Качугском районах. Соседний Красноярский край по этим показателям отстал за последний день - сейчас там 19 пожаров на площади более 22 тысяч гектаров. Зато подтянулась Якутия, где 26 точек, но в огне всего 803 гектара леса. Что важно, угрозы населенным пунктам нет.

Полыхает Иркутская область и Красноярский край, а страдают Новосибирск, Томск, Кемерово и Хакасия. Там пожаров нет совсем, однако они задыхаются от смога. Например, от Новосибирска тайга горит на расстоянии в полторы тысячи километров, а дышать при этом почти также тяжело, как в Иркутской области. «Комсомолка» писала, как дымом затягивало такие районы, как – Катангский, Усть-Илимский и сильнее всего Киренский. Фото и видео из этих территорий напоминали кадры из фильмов ужасов: густая пелена, видимость нулевая. Так, в Киренске, после замеров загрязнения воздуха, выяснилось, что в нем в 1,1 раза больше оксида углерода, чем положено.

Смог над Новосибирском. Фото: Евгений МИХАЙЛОВ.

Если говорить о задымленных Новосибирске, Томске, Кемерове и Хакасии, то там сейчас норма вредных веществ в воздухе не превышена и, значит, опасности для здоровья жителей нет. И все же сибирякам советуют соблюдать меры предосторожности – не открывать форточки и как можно меньше времени проводить на улице.

Почему почти вся Сибирь оказалась в дыму из-за пожаров в двух регионах? Дело в том, что дым на Запад принес ветер. Но по сообщению Западно-Сибирского УГМС в эти выходные он поменяют направление с северо-восточного на северо-западное и западное. Проще говоря, «шлейф» от лесных пожаров пойдет на восток - в сторону Красноярского края и Иркутской области.

- По прогнозам синоптиков с 28 июля дым в регионах Западной Сибири начнет рассеиваться благодаря южному ветру, - подтверждают это в ГУ МЧС России по Новосибирской области. - При этом дымка сохранится в Красноярском крае и Иркутской области.

Солнце над Новосибирском сейчас кажется красным.Фото: Алена МАРТЫНОВА

К слову, в Приангарье из-за плохой видимости 26 июля аэропорт поселка Мама на севере региона уже не принимал самолеты. Местные жители переживают, что могут оказаться отрезанными от цивилизации. Больше всего, за то, что останутся без продуктов - ведь их завозят именно самолетами. Другой вариант – по воде, но навигация по рекам тоже сейчас затрудняется из-за смога.

- Пока, конечно, ситуация с продуктами не критичная, все есть, - говорит местная жительница Ольга Беляева. - Но все-таки тяжело жить в таком дыму. Я работаю нянечкой в детском саду, малышей стараемся не выводить на улицу лишний раз, чтобы не дышали гарью. Даже взрослым тяжело: мой папа уже не первый день плохо себя чувствует, его тошнит.

А теперь о прогнозе погоды. В Иркутской области дожди начались еще с пятницы, 26 июля. По сообщению синоптиков продлятся все выходные. Правда, помогут ли они потушить пожары в Сибири, неизвестно. Осадки обещают в основном в западных, центральных, и южных районах, а горит при этом север. В Красноярском крае осадков пока не обещают.

А это уже Красноярский край. Поселок Кодинск. Фото: @nebo.community // instagram.com

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