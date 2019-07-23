Лесные пожары в Иркутской области: север региона затянуло дымом

«На улице какой-то ад, дышать совершенно нечем, видимость близка к нулевой», − жалуются жители северных территорий Иркутской области в соцсетях. По официальным данным космического мониторинга, дымом от лесных пожаров заволокло три района – Катангский, Усть-Илимский и сильнее всего Киренский. Специалисты допускают, что запах гари распространится еще и в Усть-Кутском, Братском и Нижнеилимском районах. Хотя на густой смог там жалуются уже сейчас.

«Из-за дыма в горле першит, что делать?», − пишут жители Усть-Кута в мессенджерах. Сибиряки очень беспокоятся о том, насколько вредна гарь. Уровень загрязненности воздуха четыре раза в сутки измеряют специальные лаборатории Иркутского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, каждый день отслеживают ситуацию и сотрудники Роспотребнадзора. Сибиряков успокаивают: ситуация под контролем, паниковать причин нет. Однако кое-где норма все-таки превышена.

− Так, в Киренске в 1,1 раза в воздухе больше оксида углерода, чем положено, информация об этом направлена мэру района, − сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. − Местным жителям нужно поберечь здоровье, особенно тем, у кого есть болезни органов дыхания и сердца. Лучше лишний раз не выходить из дома, надевать влажную марлевую повязку и пить побольше воды.

Между тем, масштабы разгулявшейся стихии в Приангарье огромны. По данным региональной диспетчерской службы Иркутской базы авиационной охраны лесов, 23 июля в регионе действует 96 пожаров, а это более 350 тысяч (!) гектаров горящей тайги. И еще семь точек площадью 17 тысяч гектаров уже взяты «в кольцо». Конкретно, леса полыхают в Катангском, Киренском, Мамско-Чуйском, Бодайбинском, Казачинско-Ленском и Усть-Илимском, Усть-Кутском, Жигаловском районах, на юге области ситуация спокойнее – горит только в Ольхонском районе. Пламя тушат 366 человек, используя 85 машин.

− Напомним, в лесах Иркутской области по-прежнему действует режим ЧС, так как природных пожаров становится больше, − сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. – Ходить в тайгу запрещено.

Кстати, в Иркутске пару дней назад тоже стоял дым, но после дождя он рассеялся. «Небесная канцелярия» неумолима – почему-то ливни пока обходят стороной горящий север региона. По прогнозу, дожди там могут начаться только на следующей неделе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лесные пожары в Иркутской области: горит 217 тысяч гектаров тайги

21 июля в регионе действует 86 лесных пожаров, в некоторых населенных пунктах дымно (подробности)

Лесные пожары в Иркутской области распространились на площади более 250 тысяч гектаров

За минувшие сутки работники пожарной охраны ликвидировали 2 возгорания на площади 72 гектара (подробности)

Отстояли от огня: в Бурятии из-за лесного пожара эвакуировали детский лагерь под Улан-Удэ

Стихия подходила к поселку Сотниково на расстояние 800 метров (подробности)