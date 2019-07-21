2019-07-21T05:23:30+03:00
Происшествия

Лесные пожары в Иркутской области: горит 217 тысяч гектаров тайги

21 июля в регионе действует 86 лесных пожаров, в некоторых населенных пунктах дымно
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Лесные пожары в Иркутской области: горит 217 тысяч гектаров тайгиЛесные пожары в Иркутской области: горит 217 тысяч гектаров тайгиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Пока одни районы Иркутской области оправляются от последствий паводка, в других продолжают бушевать природные пожары. На утро 21 июля в регионе действует 86 лесных пожаров, больше всего - в Киренском, Катангском и Мамско-Чуйском районах. Также лес горит в Бодайбинском, Жигаловском, Казачинско-Ленском, Ольхонском, Усть-Илимском и Усть-Кутском районах.

- Горит лес общей площадью 217 тысяч гектаров, пламя тушат силы авиалесоохраны, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. - В тайге действует режим ЧС, ходить в лес запрещено. 21 июля в Катангском, Мамско-Чуйском и Ольхонском районах ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.

Важно - городам и поселкам лесные пожары не угрожают. Однако в населенных пунктах дымно. Речь идет о Братском, Чунском, Усть-Илимском, Нижнеилимском, Усть-Кутском районах. Возможно, дымовая завеса накроет также Тайшетский, Катангский и Киренский районы.

Спасатели советуют местным жителям поменьше находиться на улице, надевать защитные маски или влажные марлевые повязки. Дома следует плотно закрывать окна и двери, делать влажную уборку. Нужно побольше пить и отказаться от физических нагрузок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отстояли от огня: в Бурятии из-за лесного пожара эвакуировали детский лагерь под Улан-Удэ

Стихия подходила к поселку Сотниково на расстояние 800 метров. Дым от пожара накрыл дома, дышать было нечем. Из-за этого пришлось начать эвакуацию (подробности).

Из-за пожаров в лесах Иркутской области ввели режим ЧС

Только в Иркутской области утихло наводнение, как разгулялась другая стихия. Вновь бушуют лесные пожары (подробности).

Выплаты пострадавшим от наводнения: оказавшиеся в зоне ЧС в Иркутской области получают компенсации

Эти цифры звучали на совещании, которое провел в Братске 19 июня Владимир Путин. Они исключительно важны для людей, оказавшихся в зоне бедствия. Выплаты были начаты оперативно, первые - по 10 тысяч рублей, а затем по 50 и 100 тысяч рублей в зависимости от потерянного имущества (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Лесные пожары в Иркутской области и Бурятии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Там была необычная активность косаток, дельфинов и тюленей»: Инструктор рассказал, как в Баренцевом море таинственно исчезли двое дайверов
По словам президента дайвинг-центра, исчезнувшие ныряльщики шли под водой в двух метрах от берега на ничтожной глубине, где попросту не могли пропасть
Новости 24
Официантки вагона-ресторана украли банковскую карту у пассажира поезда и сняли 90 тысяч рублей
Гороскоп на 21 июля от бурятских лам: устройте романтический ужин
В бурятском поселке Эрхирик из-за ливня подтопило 30 домов и земельных участков
Тибетские ламы на конференции в Улан-Удэ обсудят секреты буддистской медицины
Наводнение в Иркутской области: специалисты провели дезинфекцию 11,5 тысяч домов и социальных объектов
В Бурятии состоится чемпионат России по вольной борьбе среди мужчин
Наводнение в Иркутской области: МЧС и прокуратура подали в суд на глав поселений Тулунского района
Наводнение в Иркутской области: Следственный комитет завел уголовное дело из-за гибели 25 человек
Не оставляйте окна открытыми: домушник без труда похитил из квартиры в Шелехове плазменный телевизор
Гори-гори ясно: иркутянин из мести поджег комнату своей бывшей тещи
Наводнение в Иркутской области: восстановлено 250 участков дорог и 46 автомобильных мостов
Наводнение в Иркутской области: жители пострадавших районов отдали на хранение в полицию 35 единиц оружия
С 19 июля проезд по перекрестку улицы Сурикова и переулка Гаврилова в Иркутске будет закрыт
Сергей Сокол: Необходимо создать фонд, чтобы защитить права дольщиков
Наводнение в Иркутской области: безработным жителям пострадавших районов помогут открыть свой бизнес
Иркутский ботанический сад предлагает иркутянам понаблюдать за ночной жизнью птиц
Новый фонтан в районе Академгородка появится в Иркутске осенью
Иркутянка выплатила долг в размере 100 тысяч рублей, чтобы не лишиться машины
Последствия наводнения в Иркутской области: военные восстановили 4 участка федеральной трассы в Тулуне
Две жительницы Тулуна стали жертвами мошенников при попытке арендовать квартиры
Дай поиграть: компания молодых людей украла у мужчины акустическую гитару и планшет
«Ангарскцемент» подвёл итоги работы в первом полугодии 2019 года
Первые пострадавшие в наводнении в Иркутской области получили жилищные сертификаты
Два миллиона рублей долга по зарплате взыскали судебные приставы в Бурятии
На Байкале подсчитают пластиковый мусор