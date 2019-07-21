Лесные пожары в Иркутской области: горит 217 тысяч гектаров тайги

Пока одни районы Иркутской области оправляются от последствий паводка, в других продолжают бушевать природные пожары. На утро 21 июля в регионе действует 86 лесных пожаров, больше всего - в Киренском, Катангском и Мамско-Чуйском районах. Также лес горит в Бодайбинском, Жигаловском, Казачинско-Ленском, Ольхонском, Усть-Илимском и Усть-Кутском районах.

- Горит лес общей площадью 217 тысяч гектаров, пламя тушат силы авиалесоохраны, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. - В тайге действует режим ЧС, ходить в лес запрещено. 21 июля в Катангском, Мамско-Чуйском и Ольхонском районах ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.

Важно - городам и поселкам лесные пожары не угрожают. Однако в населенных пунктах дымно. Речь идет о Братском, Чунском, Усть-Илимском, Нижнеилимском, Усть-Кутском районах. Возможно, дымовая завеса накроет также Тайшетский, Катангский и Киренский районы.

Спасатели советуют местным жителям поменьше находиться на улице, надевать защитные маски или влажные марлевые повязки. Дома следует плотно закрывать окна и двери, делать влажную уборку. Нужно побольше пить и отказаться от физических нагрузок.

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Из-за пожаров в лесах Иркутской области ввели режим ЧС

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Выплаты пострадавшим от наводнения: оказавшиеся в зоне ЧС в Иркутской области получают компенсации

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