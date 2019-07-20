2019-07-20T11:09:36+03:00
Общество

Наводнение в Тулуне: в городе остаются подтопленными еще 25 домов

Работа идет: только за последние сутки спасатели расчистили 12 улиц и 108 частных подворий
Анна ПОПОВА
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Наводнение в Тулуне: спасатели расчистили 12 улиц и 108 частных подворий за суткиНаводнение в Тулуне: спасатели расчистили 12 улиц и 108 частных подворий за суткиФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Спасатели и волонтеры продолжают работу над ликвидацией последствий наводнения в Иркутской области. Большая вода уже покинула все населенные пункты за исключением Тулуна, в котором 25 домов по-прежнему остаются подтопленными. Но при этом водоснабжение, электроэнергия, телефонная и почтовая связь в городе восстановлены полностью.

- В течение суток 19 июля спасатели расчистили 12 улиц и 108 частных подворий в Тулуне, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Из города уже вывезено более 15 тысяч кубометров мусора.

Несмотря на то, что стихия отступила, жителям подтопленного Тулуна по-прежнему нужна помощь. Спасатели производят откачку воды с участков, которые находятся в низинах,проводят дезинфекцию территорий социальных объектов и обрабатывают места гибели животных. Также они продолжают доставлять населению гуманитарную помощь. В Тулун уже доставлено 5 тонн питьевой воды и 5 тонн продуктов питания.

Помимо адресной помощи населению, сотрудники аварийно-спасательных отрядов производят обследование всех жилых домов и социальных объектов и принимают решения об их восстановлении. Школы, больницы, детские сады и другие подобные учреждения тщательно просушивают и проводят в них ремонтные работы. И за состоянием поврежденных жилых домов тоже внимательно следят. Конечно, не во всех жилых домах, пострадавших от паводка, можно жить. Спасатели уже признали аварийными 3,5 тысячи домов, которые предстоит снести.

Всего в зоне затопления в Тулунском районе работает 671 член аварийно-спасательных отрядов, которые используют 68 единиц техники, 31 катер и 4 вертолета. А для откачки воды и просушки помещений спасатели используют 30 мотопомп и 9 мощных тепловых пушек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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