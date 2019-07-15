Открыла магазины, да и все: предпринимательница из затопленного поселка Иркутской области раздала продуктов на 600 тысяч рублей

Поселок Соляная топит часто. Ну как часто? Каждый раз, когда речка Бирюса после череды затяжных дождей поднимается и выходит из берегов, страдают чьи-то огороды. В годы, когда паводок посильнее, бывает, и усадьбы подтапливает. Так что люди здесь готовы дать бой стихии.

- В этот раз, после того как несколько суток лил дождь, а потом вода стала прибывать, мы начали готовиться к ЧП, - рассказывает глава деревни Соляная Юрий Донской. - А 26 июня уровень воды поднялся до критического. Объявили тревогу. Выводили скот, отводили повыше, на гору, технику, детей. Центр эвакуации у нас - школа, но она была уже и сама под угрозой. Приняли решение перебраться на другое место, повыше. Всех надо было расселить, накормить. Наша предпринимательница Яна Беленок открыла двери всех своих магазинов и 3 дня раздавала продукты нашему поселку. Люди доставляли ее по дворам, развозили на лодках. Еще часть была отправлена в соседнее Сереброво. Бесплатно. Потом, конечно, пошла гуманитарная помощь, но первые дни Соляная продержалась благодаря Яне.

Наводнение в Тайшетском районе: мэр поселка Соляная - о том, как топило поселок 00:00 00:00

Потом вода спала. Люди вернулись в свои дома. Семьи пострадавших от наводнения начали получать компенсации. Всем нужно было делать ремонт: сушить подвалы, снимать линолеум, перестилать полы. И продолжать нормальную, обычную жизнь. В магазины надо было завозить продукты и все, что необходимо людям. Остались пустые полки. Пельмени, котлеты, крупы, макароны, масло, тушенка, сгущенка, чай и концентраты - все ушло на помощь землякам. Яна сидела в магазине, обхватив голову руками, и плакала.

Наводнение в Тайшетском районе: предприниматель из Соляной открыла сельчанам двери своих магазинов 00:00 00:00

Подтопленный поселок Соляная

Яна совершенно не рассчитывала, что земляки, которым она помогала, встанут за нее горой: начнут собирать подписи, попросят, чтобы ей помогли, - все-таки на 600 тысяч раздала товару, а для деревенского бизнеса это конец. А потом, когда в поселок с ревизией заглянула комиссия Минстроя, замолвили за нее словечко и у главы оперативной группы по ликвидации ЧС в Иркутской области Леонида Ставицкого.- Когда ты живешь в маленьком поселке, а все вокруг выросли на твоих глазах, друг другу люди становятся больше чем родными, - говорит она. - Поэтому даже не думала, велела открыть все магазины. Правда, смотрела, чтобы помощь попала к тем, кто в ней нуждается. А потом… Потом поняла, что почти лишилась бизнеса. Ведь раздала товаров на 600 тыс. рублей. Оставила продавщиц своих без работы, их семьи без средств. Сама-то, думала, еще поднимусь - два магазина в городе есть. А они? Потом взяла себя в руки, собралась в кучу. Решила - буду прорываться. И получилось! Попросила товары под реализацию. Торгую по их ценам. А мне еще и скидку дали, чтобы девчонкам платить. В общем, все, что ни делаешь, вернется сторицей. Закупила мебель и стройматериалы - они сейчас нужны в селе. Да и моих родных дома под водой побывали - приводить в порядок надо, линолеум менять…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/720220" frameborder="0"></iframe> Наводнение в Соляной: как топило поселок в Иркутской области.Автор ролика Николай Пузевич.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Соляной начинается восстановление

- Поселок пострадал серьезно, хотя берегоукрепительные сооружения, возведенные в 2013 году, во многом спасли ситуацию - по крайней мере, сохранились социальные учреждения, хотя и требуется капитальный ремонт, - приводит выводы комиссии Елена Кутергина. - Повреждена примерно половина жилого фонда, это 170 индивидуальных домов.

Скоро начнутся все необходимые работы, в том числе восстановление берегоукрепительных сооружений и подвесного моста. При необходимости попросят помощи у военных.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/718823" frameborder="0"></iframe> МО перебрасывает дополнительные силы для скорейшей ликвидации последствий паводка.

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