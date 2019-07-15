2019-07-15T05:43:10+03:00
Происшествия

Виталий Мутко в Иркутской области: вице-премьер Правительства посетит подтопленный Тулун

Виталий Мутко в Иркутской области осмотрит пункты временного размещения, где живут местные жители, пострадавшие в наводнении
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Виталий Мутко в Иркутской области: вице-премьер Правительства посетит подтопленный ТулунВиталий Мутко в Иркутской области: вице-премьер Правительства посетит подтопленный Тулун
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В пострадавшую от наводнения Иркутскую область вновь прибыл Председатель Правительственной комиссии, вице-премьер Правительства России Виталий Мутко. Сначала он вместе с губернатором Приангарья Сергеем Левченко посетит санаторий «Братское взморье» в Братске, где находится пункт долговременного пребывания для пострадавших от паводка, а затем отправится в Тулун, который больше всего пострадал от наводнения.

- В Тулуне Виталий Мутко посетит социальные объекты, многоквартирные дома, пункты долговременного пребывания, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - А также осмотрит котельную, водозабор и мост через реку Ия, к которому в разгар паводка прибило унесенные течением дома.

В планах Виталия Мутко провести заседание оперативного штаба по ликвидации последствий наводнения в пострадавших от стихии районах Приангарья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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