Виталий Мутко в Иркутской области: вице-премьер Правительства посетит подтопленный Тулун
В пострадавшую от наводнения Иркутскую область вновь прибыл Председатель Правительственной комиссии, вице-премьер Правительства России Виталий Мутко. Сначала он вместе с губернатором Приангарья Сергеем Левченко посетит санаторий «Братское взморье» в Братске, где находится пункт долговременного пребывания для пострадавших от паводка, а затем отправится в Тулун, который больше всего пострадал от наводнения.
- В Тулуне Виталий Мутко посетит социальные объекты, многоквартирные дома, пункты долговременного пребывания, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - А также осмотрит котельную, водозабор и мост через реку Ия, к которому в разгар паводка прибило унесенные течением дома.
В планах Виталия Мутко провести заседание оперативного штаба по ликвидации последствий наводнения в пострадавших от стихии районах Приангарья.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мэр Нижнеудинского района Сергей Худоногов, которого обвиняли в спасении своего дома во время паводка, ушел в отставку (Подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Наводнение в Иркутской области»