2019-07-20T19:53:25+03:00
Общество

Выплаты пострадавшим от наводнения: оказавшиеся в зоне ЧС в Иркутской области получают компенсации

Большинство пострадавших уже получили первые единовременные выплаты
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Выплаты пострадавшим от наводнения: оказавшиеся в зоне ЧС в Иркутской области получают компенсации.Выплаты пострадавшим от наводнения: оказавшиеся в зоне ЧС в Иркутской области получают компенсации.Фото: Николай ТЕКАЛОВ
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Эти цифры звучали на совещании, которые провел в Братске 19 июня Владимир Путин. Они исключительно важны для людей, оказавшихся в зоне бедствия. Выплаты пострадавшим от наводнения в Иркутской области были начаты оперативно. Первые из них - по 10 тысяч рублей. Вторые, их выплачивают уже после анализа ущерба конкретной семье - по 50 и 100 тысяч на человека, в зависимости от того, сколько и какое имущество потеряно.

- Всего в зону затопления попали 38 тысяч человек, - цитирует слова губернатора Сергея Левченко пресс-служба администрации региона..- На сегодня 99% этих людей получили выплаты по 10 тысяч рублей. Осталось несколько сотен людей, которые выехали или находятся у родственников. По этой причине эти люди выплаты не получили, но обязательно получат. Это порядка восьмисот человек. Выплаты по 50 и 100 тысяч также получило более 90 % людей, которым они полагаются. Деньги перечисляем на карточки.

Напомним, катастрофический паводок прошел по 8 районам Иркутской области с 25 по 30 июня. Оказались под водой или пострадали около 11 тысяч домов. Стихия унесла жизни 25 человек, судьба еще семи до сих пор не известна. Семьям 18 погибших уже выплачено по миллиону рублей, родственники еще семи пока не обратились к властям. .

Сергей Левченко рассказал о компенсациях, которые будут предоставляться владельцам личных подсобных хозяйств и дач. Это очень большая часть помощи, так как в пострадавших районах и городах большая часть населения живет в частных домах и стабильность их жизни зависит от дач, огорода и личного подсобного хозяйства. Уже было решено, что пострадавшие получат дополнительные выплаты из областного бюджета, которые позволят им купить живность и корма.

-Компенсаций вследствие гибели посевов - из расчёта 4500 рублей на 1 сотку, но не более 45 тысяч рублей; скота - 50 000 рублей за 1 корову; 25 000 рублей за теленка, но не более 50000 рублей; за утрату более мелких животных - свиней, овец, коз - 5000 рублей, но не более 25 000 рублей; 200 рублей за кроликов и птиц, но не более 2000 рублей, - сообщает пресс-служба администрации Иркутской области. - Деньги на новый вид компенсаций будут выделены из областного бюджета, а порядок таких выплат пострадавшим от наводнения установят к 1 августа.

Сейчас в пострадавших районах области круглосуточно идут восстановительные работы. За 19 дней, прошедших со дня паводка, сделано многое. Так, из подтопленных и разрушенных 300 участков автомобильных дорог 250 восстановлено. Действуют 46 мостов из 48, восстановлено электроснабжение в городах и в большинстве поселков, восстановлены водозаборы, населению доставляется питьевая вода и продукты. Сейчас решается вопрос о создании новых пунктов долговременного пребывания, под эти цели отводят санаторий в Саянске, общежития в Тулуне и Нижнеудинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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