2019-07-12T12:11:29+03:00
Происшествия

Из-за пожаров в лесах Иркутской области ввели режим ЧС

По данным на 12 июля, в регионе действует 25 природных пожаров
Любовь АРБАТСКАЯ
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Из-за пожаров в лесах Иркутской области ввели режим ЧСИз-за пожаров в лесах Иркутской области ввели режим ЧСФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Только в Иркутской области утихло наводнение, как разгулялась другая стихия. Вновь бушуют лесные пожары. Из-за этого в лесах региона ввели режим ЧС.

- Утром 12 июля в Иркутской области - 18 локализованных пожаров площадью почти 23 тысячи гектаров, - сообщает пресс-служба регионального правительства. - Действует 25 природных пожаров площадью 13 тысяч гектаров. Горят леса в Киренском, Усть-Кутском, Жигаловском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Удинском, Ольхонском, Казачинско-Ленском, Усть-Илимском и Катангском районах.

Накануне, 11 июля, в Иркутской области потушили 15 лесных пожаров площадью 4,7 тысячи гектаров. С огнем боролись 273 пожарных-десантника, 280 сотрудников лесной охраны, 371 мобилизованный гражданин. Привлекалось 182 машины. С неба ситуацию контролировали четыре самолета Ан-2 и шесть легкомоторных бортов.

Выяснилось, что главная причина лесных пожаров в Иркутской области - это грозы. Однако пять пожаров в тайге начались все-таки по вине местных жителей. Так что, пока в лесах региона действует режим ЧС, ходить туда запрещено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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