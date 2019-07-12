СЕГОДНЯ 09:28 2019-07-12T10:44:01+03:00

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В Иркутской области 12 июля - День траура по погибшим во время наводнения. В этот день в Тулун приехал стилист Сергей Зверев. Земляк решил помочь городу, чем возможно. Откликнулся на письма и сообщения жителей в социальных сетях.

На видео, которое Сергей Зверев уже разместил в своем инстаграме - разрушенный город, в котором до сих много территории занято водой и, как комментирует автор ролика "пахнет болотом". Увы, это так и нескоро будет иначе.

Тулун только начал оправляться от страшных последствий наводнения, от которого пострадал в этом городе практически каждый - водой залило 70% домов, а прежде тихая речка Ия поднялась в 2 раза выше критической отметки. Сейчас вода ушла, но оставила разрушительный след - сломанные дома, уничтоженную утварь. Приходить в себя городу, оказавшемуся в критической ситуации, помогают волонтеры, военные, вся страна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/719772" frameborder="0"></iframe> Сергей Зверев поехал в пострадавший от наводнения Тулун.

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ИСТОЧНИК KP.RU