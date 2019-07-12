2019-07-12T10:44:01+03:00
Звезды

Сергей Зверев поехал в пострадавший от наводнения Тулун

Суперзвезда и Король гламура Сергей Зверев решил лично разобраться в проблемах города, пережившего трагедию [видео]
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Сергей Зверев поехап в пострадавший от наводнения Тулун.Сергей Зверев поехап в пострадавший от наводнения Тулун.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ
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В Иркутской области 12 июля - День траура по погибшим во время наводнения. В этот день в Тулун приехал стилист Сергей Зверев. Земляк решил помочь городу, чем возможно. Откликнулся на письма и сообщения жителей в социальных сетях.

На видео, которое Сергей Зверев уже разместил в своем инстаграме - разрушенный город, в котором до сих много территории занято водой и, как комментирует автор ролика "пахнет болотом". Увы, это так и нескоро будет иначе.

Тулун только начал оправляться от страшных последствий наводнения, от которого пострадал в этом городе практически каждый - водой залило 70% домов, а прежде тихая речка Ия поднялась в 2 раза выше критической отметки. Сейчас вода ушла, но оставила разрушительный след - сломанные дома, уничтоженную утварь. Приходить в себя городу, оказавшемуся в критической ситуации, помогают волонтеры, военные, вся страна.

Сергей Зверев поехал в пострадавший от наводнения Тулун.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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