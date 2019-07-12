Министр труда РФ Максим Топилин приехал в Тулун

СЕГОДНЯ 09:35 2019-07-12T11:05:33+03:00

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В Тулун, который по-прежнему подтоплен паводками, с рабочей поездкой прибыл министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. 12 июля он встретится с губернатором региона Сергеем Левченко, а также проведет совещание с главами пострадавших районов по вопросу о ликвидации последствий крупнейшего наводнения.

- Кроме этого, Максим Топилин посетит пункты по выплате материальной помощи, а также пункты длительного размещения местных жителей, - со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области сообщает Байкал24.

Напомним, по данным на 12 июля, Тулун по-прежнему остается единственным подтопленным населенным пунктом в Иркутской области. Там под водой остаются 6 улиц, на которых 138 домов. По данным МЧС, количество погибших по-прежнему составляет 25 человек, неизвестной судьба остается 9 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU