2019-07-12T11:05:33+03:00
Происшествия

Министр труда РФ Максим Топилин приехал в Тулун

В Тулуне министр труда РФ Максим Топилин проведет совещание и посетит пункты длительного размещения местных жителей
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Министр труда РФ Максим Топилин общается с жителями Тулуна. Фото: правительство Иркутской областиМинистр труда РФ Максим Топилин общается с жителями Тулуна. Фото: правительство Иркутской области
Изменить размер текста:

В Тулун, который по-прежнему подтоплен паводками, с рабочей поездкой прибыл министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. 12 июля он встретится с губернатором региона Сергеем Левченко, а также проведет совещание с главами пострадавших районов по вопросу о ликвидации последствий крупнейшего наводнения.

- Кроме этого, Максим Топилин посетит пункты по выплате материальной помощи, а также пункты длительного размещения местных жителей, - со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области сообщает Байкал24.

Напомним, по данным на 12 июля, Тулун по-прежнему остается единственным подтопленным населенным пунктом в Иркутской области. Там под водой остаются 6 улиц, на которых 138 домов. По данным МЧС, количество погибших по-прежнему составляет 25 человек, неизвестной судьба остается 9 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Ищу свой дом!": жители пострадавшего от наводнения Тулуна помогают друг другу найти уплывшее жилье и вещи (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Наводнение в Иркутской области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сергей Зверев поехал в пострадавший от наводнения Тулун
Из Стамбула в Сочи: братский футболист Федор Кудряшов нашел новый клуб
«Ангарскцемент» организовал «Робинзониаду» для работников и их семей
Путепровод в поселке Залари построят к концу 2020 года
Расписание бесплатных тренировок на июль в Иркутске на свежем воздухе
Помогите найти подростка: Данил пропал в поселке Большое Голоустное Иркутской области
Оказался Василием: пострадавшие от наводнения в Тулуне продолжают забирать своих домашних питомцев, привезенных в Иркутск
Чемпионат России по стрельбе из лука пройдет в Иркутске
Лучший бомбардир иркутского ФК «Зенит» Иван Яковлев перешел в «Тюмень»
Режим ЧС введен в лесах Иркутской области
Новости Тулуна сегодня: во всем городе появилась холодная вода
Преступник попросил у 8-летней иркутянки смартфон, чтобы позвонить, и украл его
Полицейские задержали мужчину, который публиковал экстремистские посты в социальных сетях
МЧС: 12 июля в Иркутской области ожидаются ливни и грозы
Мужчина украл у знакомой банковскую карту и снял со счета 140 тысяч рублей
День траура объявлен в память о погибших в результате наводнения в Иркутской области
В конце лета в Ангарске начнут работать автобусные экскурсии по городу
ЗакСобрание: пострадавшие от наводнения смогут вне очереди получить древесину
ИГУ: Три взвода первой роты
В Братске закупили 28 новых автобусов
В течение суток мошенники украли более 40 тысяч рублей у двоих жителей Усольского района