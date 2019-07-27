МЧС: уровень воды на реках Иркутской области повысится почти до критических отметок

Из-за сильных дождей, которые обрушились на Иркутскую область, в реках региона вновь повысится уровень воды. Спасатели предупреждают, что уже 27 июля из-за продолжительных осадков, на 80-140 сантиметров вода повысилась на реках Белая, Ока, Уда, и Бирюса.

Но и это еще не все. В эти выходные 27-28 июля ожидается повышение уровней воды до 240-290 сантиметров на реке Уде в районе Нижнеудинска. При этом критическая отметка здесь считается - 320 сантиметров. На реке Оке в районе села Ухтуй повышение ожидается до 240-290 сантиметров при критической в 470, на реке Белой в районе поселка Мишелевка до 540-590 при критической – 680.

Вновь повысится вода и в реке Ия, в Тулуне, который больше всего пострадал от наводнения в конце июня. Подъем воды составит 570-620 сантиметров при критике в 700 сантиметров.

- Мониторинг уровней воды ведется непрерывно, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Все оперативные группы находятся в готовности.

В то же время спасатели призывают жителей Приангарья сохранять спокойствие и при превышении воды в реках, подготовиться к возможной эвакуации в пункты временного размещения. Ну и конечно, сейчас лучше воздержаться от катания на лодках, катерах, катамаранах и гидроциклах.

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