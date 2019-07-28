Наводнение в Тулуне: за сутки в городе выпала месячная норма осадков

СЕГОДНЯ 04:21 2019-07-28T04:21:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Сильные дожди заставляют тревожиться жителей Иркутской области. Накануне, 27 июля, в Тулуне выпало 104 миллиметра осадков, а это почти месячная норма. Из-за ливней вновь подтопила некоторые участки и дома в Нижнеудинске и Тулуне, которые только восстанавливаются после разрушительного наводнения.

В селе Инга, что в Черемховском районе, уровень воды на реке Большая Белая достиг 450 сантиметров, превысив критическую отметку на 30 сантиметров. В реке Ия, по данным на утро 28 июля, уровень воды поднялся на 70 сантиметров - до 623. Критическая отметка, напомним, - 700 сантиметров.

Пока прогноз погоды неутешительный. Сильные дожди по-прежнему идут в Тулунском, Нижнеудинском, Зиминском и других районах.

- Ожидается повышение воды до критических отметок на реках Ока, Ия, Уда, Белая, Бирюса, - сообщил начальник ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Азат Насыров.

По его словам, уровень воды измеряется каждые два часа. Местных жителей, на всякий случай, предупреждают о возможной эвакуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МЧС: уровень воды на реках Иркутской области повысится почти до критических отметок

Вода уже повысилась на реках Белая, Ока, Уда, и Бирюса (Подробности)

Серега, оставивший дома жену с пятью детьми ради спасения в Иркутской области затопленных поселков, возвращается в Хакасию

«Комсомолка» поговорила с народным героем, который за неделю стал звездой соцсетей (Подробности)

Специалисты проводят обходы по квартирам и домам для информирования пострадавших в Тулуне и Нижнеудинске

Они консультируют людей по всем вопросам (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU