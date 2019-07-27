2019-07-27T18:18:25+03:00
Происшествия

Наводнение в Нижнеудинске: мэр города предупредил жителей о возможной эвакуации

Из-за сильных дождей улицы Нижнеудинска вновь оказались в воде
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Наводнение в Нижнеудинске: мэр города предупредил жителей об эвакуации. Фото: соцсетиНаводнение в Нижнеудинске: мэр города предупредил жителей об эвакуации. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Не успели жители Нижнеудинска отойти от сильного июньского наводнения, как большая вода вновь вернулась в город. Из-за сильных и продолжительных дождей, там выпала уже месячная норма осадков. Подтопленными вновь оказались улицы, которые превратились в реки.

Все дело в том, что влага в землю практически не впитывается из-за того, что грунтовые воды стоят близко к поверхности, таким образом вода растекается по территории. В связи с этим мэр Нижнеудинска Александр Путов предупредил местных жителей о возможной эвакуации, так как уровень воды в реках может превысить критические отметки. Так, на реке Уде, в районе Нижнеудинска она поднимется до 240-290 сантиметров при критической отметке в 320 сантиметров.

- Надеюсь, за критические отметки вода не поднимется, - говорит Александр Путов в своем видеообращении, которое появилось в группе «Подслушано Нижнеудинск». – Но, за июньское наводнение, река намыла новые русла, протоки. Значит сейчас, при подъеме, она пойдет в эти протоки. Поэтому жителям прибрежных районов я бы посоветовал приготовиться к возможной эвакуации.

В первую очередь, свои дома мэр посоветовал покинуть жителям домов по улице Островского, которые находятся на береговой линии.

- В них находится опасно, - продолжает Александр Путов. – Соберите вещи и документы и покиньте дома. Следите за уровнем воды и за оповещениями, которые сейчас идут по городу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наводнение в Иркутской области: Тулун снова топит, ждать ли новой большой волны

В соцсетях Тулуна, с самого утра, 27 июля начали появляться фотографии с подтопленных улиц. Местные жители публикуют снимки воды, которая уже зашла в их огороды. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Наводнение в Иркутской области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Volkswagen Polo съехал в кювет на Ольхоне: погиб годовалый ребенок
Из подъездов двух домов в Тайшете украли 16 батарей
Не понравилось, что плакал: в Бурятии отец избил и швырнул в стену 2-летнего сына
ДТП в Братске: 17-летний велосипедист попал под колеса Тойоты Камри
Иркутский «Зенит» сыграет кубковый матч с «Читой»: вход для зрителей бесплатный
Хотел улететь в Казань, а лишился 27 тысяч рублей: иркутянин попался на уловки мошенников
От угона спас автомобили соседей житель Нижнеудинска
В День военно-морского флота в Иркутске ограничат продажу алкоголя
Садоводов и огородников из Иркутской области приглашают принять участие в конкурсе мастерства
Специалисты проводят обходы по квартирам и домам для информирования пострадавших в Тулуне и Нижнеудинске
Представители МЧС, полиции и прокуратуры провели проверки во всех детских палаточных лагерях в Иркутской области
Наводнение в Иркутской области: более 4 тысяч детей из семей, пострадавших от паводка, отправятся на отдых за счет областного бюджета
Наводнение в Иркутской области: 17,5 тысяч человек уже получили материальную помощь за утрату имущества
Судебные приставы взыскали 800 тысяч рублей с жителей Приангарья, отдыхавших на Байкале
Спикер ЗакСобрания Сергей Сокол проводит приемы граждан в районах, пострадавших от наводнения
25 июля в Иркутской области потушили три лесных пожара
Перекрытие улиц в Иркутске: с 25 по 29 июля движение транспорта по улице Карла Маркса будет ограничено
В аэропорту Иркутска персонал и пассажиров эвакуировали из-за задымления в пищеблоке
Наводнение в Иркутской области: в регион прибыл военный самолет с гуманитарной помощью для пострадавших при потопе
Перекрытие дорог в Иркутске: с 1 августа по 10 октября проезд по улице Щапова будет закрыт
После наводнения в Тулуне на пятиэтажке появились трещины, жильцов срочно эвакуировали
Как провести вечер пятницы 26 июля в Иркутске — сходить на бесплатный джазовый концерт
В Иркутске домушник обчистил квартиру, не побоявшись спящих хозяев