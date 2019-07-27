Наводнение в Нижнеудинске: мэр города предупредил жителей о возможной эвакуации

СЕГОДНЯ 17:43 2019-07-27T18:18:25+03:00

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Не успели жители Нижнеудинска отойти от сильного июньского наводнения, как большая вода вновь вернулась в город. Из-за сильных и продолжительных дождей, там выпала уже месячная норма осадков. Подтопленными вновь оказались улицы, которые превратились в реки.

Все дело в том, что влага в землю практически не впитывается из-за того, что грунтовые воды стоят близко к поверхности, таким образом вода растекается по территории. В связи с этим мэр Нижнеудинска Александр Путов предупредил местных жителей о возможной эвакуации, так как уровень воды в реках может превысить критические отметки. Так, на реке Уде, в районе Нижнеудинска она поднимется до 240-290 сантиметров при критической отметке в 320 сантиметров.

- Надеюсь, за критические отметки вода не поднимется, - говорит Александр Путов в своем видеообращении, которое появилось в группе «Подслушано Нижнеудинск». – Но, за июньское наводнение, река намыла новые русла, протоки. Значит сейчас, при подъеме, она пойдет в эти протоки. Поэтому жителям прибрежных районов я бы посоветовал приготовиться к возможной эвакуации.

В первую очередь, свои дома мэр посоветовал покинуть жителям домов по улице Островского, которые находятся на береговой линии.

- В них находится опасно, - продолжает Александр Путов. – Соберите вещи и документы и покиньте дома. Следите за уровнем воды и за оповещениями, которые сейчас идут по городу.

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ИСТОЧНИК KP.RU