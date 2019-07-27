2019-07-27T14:19:23+03:00
Происшествия

Наводнение в Иркутской области: Тулун снова топит, ждать ли новой большой волны

Несколько улиц Тулуна подтопило из-за сильного дождя [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Наводнение в Иркутской области: Тулун снова топит, ждать ли новой большой воды. Фото: соцсети.Наводнение в Иркутской области: Тулун снова топит, ждать ли новой большой воды. Фото: соцсети.
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В Тулуне, который только отошел от сильнейшего наводнения в Иркутской области и начал восстанавливать инфраструктуру, вновь неспокойно. В некоторые района города опять пришла вода. Причина: сильные дожди, которые, не прекращаясь идут в Тулуне, как и в других городах Иркутской области, почти сутки.

В соцсетях Тулуна, с самого утра, 27 июля начали появляться фотографии с подтопленных улиц. Местные жители публикуют снимки воды, которая уже зашла в их огороды. Они же сообщают, что подтопленными оказались улицы Менделеева, Докучаева, Совхозная, Пионерская, Болотный переулок, частный сектор на Тухачевского, Черняховского, а также район железнодорожного вокзала.

Так выглядят улицы Тулуна во время дождя, 27 июля. Фото: соцсети.

Так выглядят улицы Тулуна во время дождя, 27 июля. Фото: соцсети.

- Вас не река топит, а земля не справляется, чтобы впитывать влагу, вот лужищи и стоят, - успокаивают своих земляков некоторые горожане в комментариях.

- Мы живем далеко от реки, в поселке, и тоже и в подполье вода и грядки залиты, - отвечает на это еще одна местная жительница. - Но спокойно реагируем. С природой не поспоришь.

Конечно, всех интересует вопрос: не ждать ли второй волны паводка, который в конце июня смыл полгорода. Сразу, скажем, что уровень воды в реке Ия пока не подобрался к критической отметке, и по состоянию на 14.00 составлял 518 см, при критике в 700 см.

В некоторых районах Тулуна подтопило огороды. Фото: соцсети.

В некоторых районах Тулуна подтопило огороды. Фото: соцсети.

- Действительно, в Тулуне подтопило приусадебные участки, находящиеся в низине, - сообщили "КП-Иркутск" в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Произошло это из-за сильного дождя, который здесь не прекращается до сих пор. Местным жителям сейчас помогают спасатели, которые откачивают воду и восстанавливают водоканалы. Сколько подворий подтопило станет известно к вечеру.

Добавим, что подтопленными из-за повышения уровня грунтовых вод, оказались приусадебные участки по улицам Лесная, Профсоюзная и Весны в Нижнеудинске. Там спасатели также продолжают откачивать воду из подвалов домов. К слову, в Нижнеудинском районе за последние сутки выпало самое большее количество осадков – 28 мм. В эти выходные, вода в реке Уда поднимется до 290 см, при критической в 320 см.

Вода зашла и во дворы. Фото: соцсети

Вода зашла и во дворы. Фото: соцсети

- Выше критической отметки в 420 см уже поднялся уровень воды в реке Белая в районе поселка Инга, - добавляют в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Сейчас он составляет 430 см. В реке Бирюса в районе поселка Нерой вода повысилась до 276 см при критике в 310 см.

Что касается прогноза синоптиков, то он пока неблагоприятный. Сильные дожди продолжаться в Иркутской области и 28 июля. «Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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