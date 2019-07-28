Эвакуация населения в Тулуне: стихия наносит второй удар по Иркутской области

Эвакуация населения сейчас идет в Тулуне и Тулунском районе. Стихия наносит второй удар по западу Иркутской области. Ровно месяц назад, 28 июня, сильнейший поток воды в реке Ия, которая поднялась в 2 раза выше критической отметки, буквально смыл около 500 домов, полностью залил и сделал непригодными для жизни около трех тысяч. А всего в регионе во время наводнения лишились своих домов более 38 тысяч человек в 8 районах.

Вода только что ушла, город начал восстанавливаться. И вот снова. Предупреждать об ударе стихии начали еще вчера, когда стало понятно, что с гор идет новый мощный поток, а после нескольких дней непрерывных ливней поднялись и грунтовые воды. К шести часам вечера 28 июля уровень воды в реке Ия достиг отметки 682 сантиметра при критических 700 см. Вода, по сообщению местных жителей, снова стала хозяйкой в уже пострадавшем центре городка, заливая одни улицы за другими. Не дожидаясь большой беды, объявили эвакуацию тех районов, что попадают в зону наводнения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/722725" frameborder="0"></iframe> Наводнение в Тулуне 28 июля: второй удар стихии.

Кроме самого Тулуна, эвакуация проходит в поселках Уйгат, Кривуша, Красноозёрский, Красный Октябрь, Евдокимовский. Уже вывезли население из сел Красное озеро и Евдокимово: 64 человека поехали к родственникам, четверо пока размещены в доме культуры села Бадар. А также вывезли 61 жителя населенных пунктов Одон и Харантей.

Для оказания помощи при эвакуации в Тулунский район из города Братска направлен вертолёт Ми-8 МЧС России. Всем, кто находится в зоне наводнения, рекомендовано немедленно покинуть свои дома. С собой необходимо взять документы, лекарства, тёплые вещи. Готов к эвакуации и Нижнеудинск — жители тех районов города, что находятся вблизи реки Уда, предупреждены об угрозе наводнения еще вчера.

Такое же предупреждение получили и жители Байкальска на юге области. После нескольких дней непрерывных дождей в верховьях Хамар-Дабана вышли из берегов реки. Наводнение снесло мост на реке Солзан, на трассах за городом - оползни. Город топит.

dtp38rus Наводнение в Байкальске: река снесла мост

- Если не выдержит мост через Харлахту, то центр Байкальска будет отрезан. Его сейчас тоже топит, - предупреждают местные жители.

- Просим Вас в режиме ЧС соблюдать спокойствие, не допускать паники, обеспечить контроль за детьми, - записал обращение к жителям глава города Байкальска Владимир Темгеневский. - Ограничить движение транспорта по городу и посещения мест ликвидации последствий паводков.

Жителям рекомендовано запастись питьевой водой на случай отключения водопровода. Определены пункты временного размещения.

Сложная ситуация и на Олхе, вблизи поселка Большой Луг.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="224" height="400" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/722720" frameborder="0"></iframe> Наводнение в Иркутской области 28 июля: река Олха подступает к домам в поселке Большой Луг.

Увы. Угроза наводнения реальна и на западе, и на юге Иркутской области. Об этом предупредили. Уже 29 июля ожидается повышение уровня воды на реке Оке в районе населенного пункта Ухуй до отметок 450-490 сантиметров при критической отметке – 470 сантиметров. На реке Ия в районе города Тулуна до отметок 670-770 сантиметров при критической отметке в 700 сантиметров. На реке Уде в районе города Нижнеудинска до отметок 300-350 сантиметров при критической отметке в 320 сантиметров. На реках Южного Прибайкалья Снежная, Утулик, Солзан, Хара-Мурин, Слюдянка – до отметок, близким к критическим.

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