2019-07-28T07:36:55+03:00
Происшествия

Наводнение в Иркутской области: жителей Тулунского района, чьи дома может подтопить, заранее эвакуировали

Пока уровень воды в реке Ия не дошел до критических отметок
Любовь АРБАТСКАЯ
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Наводнение в Иркутской области: жителей Тулунского района, чьи дома может подтопить, заранее эвакуировалиНаводнение в Иркутской области: жителей Тулунского района, чьи дома может подтопить, заранее эвакуировалиФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Катастрофическое наводнение, которое прошло по территории Иркутской области в конце июня, запомнится сибирякам надолго. Напомним, тогда затопило почти 11 тысяч домов, 25 человек погибли. В Тулуне люди едва успевали выбежать из своих домов, так быстро прибывала вода.

Увы, сейчас из-за сильных дождей уровень воды в реке Ия вновь поднимается.По оперативной информации, он составляет 647 сантиметров при критической отметке в 700. Жителей из тех поселков Тулунского района, которые может подтопить, заранее эвакуируют.

- Конкретно, эвакуировали сибиряков из населенных пунктов Красное озеро и Евдокимово: 64 человека поехали к родственникам, четверо пока размещены в доме культуры села Бадар, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. - А также вывезли 61 жителя населенных пунктов Одон и Харантей, они сейчас во Владимировской школе. Всего в пяти пунктах временного размещения сегодня остаются 372 человека, из них 89 - дети.

Из-за дождя в Тулуне опять подтопило 70 дворов. Дома, участки, соцобъекты просушивают.

Снова "досталось" и Нижнеудинску. Вода залила подвалы в 92 домах, из них три - многоквартирные. Пока там никого эвакуировать нет необходимости.

Кроме того, возле Инги в Черемховском районе вода покрыла километр дороги «Голуметь – Новостройка», легковым авто там ездить запрещено.

На территориях работает более трех тысяч человек и 900 машин. Электричество есть везде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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