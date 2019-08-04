Паводки в Иркутской области: подтопленными остаются 230 домов

Вторая волна паводков обрушилась на Иркутскую область в конце июля – с последствиями разгула стихии борются до сих пор. Напомним, из берегов вышли реки Кирей, Ия, Олха, Катаржанка, Ока и многие другие. Сотрудники МЧС продолжают работать в районах, попавших в зону бедствия.

- Всего пострадали 58 населенных пунктов, - называют последние цифры в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – Затопило 1984 дома, в которых проживали 5424 человека, в том числе 912 детей.

По последней информация, в воде остаются 230 домов, где жили 356 человек, среди них – 91 ребенок. Подтоплены 667 приусадебных участков, мост в Байкальске на реке Солзан, 11 участков автодорог.

Спасатели развернули две лодочные переправы в Нижнеудинском районе на реке Уде в деревне Казачья-Бадарановка и в Тулунском районе на реке Кирей в деревне Уйгат. За сутки удалось эвакуировать 122 человека.

Специалисты продолжают откачивать воду с жилых зданий, дворов и улиц, вывозить мусор. Оказали адресную помощь более 12 тысячам человек.

Воду со школ, детских садов, больниц откачивают при помощи мотопомпы. В пунктах временного размещения находятся 433 жителя из Шелеховского, Слюдянского, Зиминского районов, которых эвакуировали еще 28 июля.

Всего на местах работают больше трех тысяч спасателей. Работа кипит круглыми сутками – к холодам города и деревни нужно восстановить.

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