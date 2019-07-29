Вторая волна паводка в Иркутской области: эвакуированы более 1 тысячи человек

Вторая волна паводка обрушилась на Иркутскую область, спустя месяц после первого сильнейшего наводнения. Из-за дождей, которые не прекращаясь шли в регионе все выходные, поднялся уровень грунтовых вод и подтопленными оказались 6 районов: Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, и Зиминский. Вода пришла в 357 домов, в которых проживают 2089 человек, в том числет 470 детей. Эвакуировали уже более 1 тысячи человек. Сейчас они находятся в пунктах временного размещения.

Люди переживают. И за судьбу города, и за судьбу своих домов и квартир, ведь многие уже начали делать ремонт.

-У меня квартира в пятиэтажке, - рассказывает жительница Тулуна Татьяна Ефремова. - В первое наводнение, в июне, в доме затопило первый этаж, а я живу на втором. У нас вода тоже стояла. Мы пережидали потоп у соседей на пятом этаже. Потом, когда дали воду и свет, мы получили компенсации и я задумалась о восстановлении квартиры. Купили обои, линолеум, новую сантехнику, стол со стульями. Надо же было восстанавливать быт. И тут нам сообщили - в пятиэтажке трещина, выселяем.

Рядом с теми, кто оказался в пункте временного размещения несколько дней назад - их соседи из частного сектора. Вера Михайловна Яновец с семьей оказалась здесь вчера.

-В этот раз нас всех заранее предупредили об эвакуации, - рассказывает она. - А потом пришли из МЧС, сказали - собирайтесь. И мы эвакуировались. А как же иначе. Да, вода еще не подошла. Но нельзя ждать! Не знаем только, сколько дней в этот раз здесь проведем. В прошлое наводнение - полторы недели.

Вера ЯновецФото: Николай ТЕКАЛОВ

Да, жизнь в Тулуне сейчас делят так: до наводнения -первое наводнение - второе наводнение. Из опасной зоны всех эвакуировали еще вчера, но люди идут на берег и следят за дамбой, которая защищает город. По последним предупреждениям гидрологов, уровень воды в Ие поднимется больше чем на 10 метров. И, значит, река опять перельется через верх и затопит территорию. Еще один предмет всеобщих тревог - мост через реку на трассе Иркутск -Красноярск. От него зависит благополучие города. Поэтому слухов на этот счет очень много. Хотя вода еще далеко от перекрытий моста.

Пока Ия в Тулуне поднялась до 782 см. при критической отметке в 700 см. В городе подтоплены 123 двора и 7 подвалов многоквартирных жилых домов.

Так выглядят улицы и дворы Тулуна 29 июля.Фото: Николай ТЕКАЛОВ

В Нижнеудинске подтоплены подвалы 92 жилых домов. Там уже эвакуировали 42 жителя двух районов города.

Ну а в Байкальске маленькая река Солзан накануне снесла мост и начала топить город, в свое время ставший знаменитым благодаря борьбе экологов с БЦБК (комбинат закрыли несколько лет назад), горнолыжному курорту и клубничному фестивалю. Местные жители в соцсетях уже пишут о возможном прорыве дамбы на реке Солзан.

Что касается прогноза погоды на ближайшие дни, то он по-прежнему неблагоприятный. 29 июля в южных районах пройдут очень сильные, продолжительные дожди, грозы, ветер подует до 13-18 м/с. 29-30 июля уровень воды в реке Ия поднимется до отметок 950 – 1050 см. На реке Иркут в районе села Баклаши - до 500 – 580 см при критической 480 см, на реке Оке в районе поселка Ухтуй 470 – 550 см при критике в 470 см.

Фото: соцсети.

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