2019-07-29T07:12:51+03:00
Происшествия

Мост на федеральной трассе Иркутск-Красноярск через реку Ия пока закрывать не планируют

Мост на федеральной трассе Иркутск-Красноярск через реку Ия на данный момент не подтоплен
Любовь АРБАТСКАЯ
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Мост на федеральной трассе Иркутск-Красноярск через реку Ия закрывать не планируют. Фото: группа "ЧС в Тулуне" в соцсетях.Мост на федеральной трассе Иркутск-Красноярск через реку Ия закрывать не планируют. Фото: группа "ЧС в Тулуне" в соцсетях.
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Только жители Тулуна стали оправляться после катастрофического наводнения, как появилась угроза второй волны. Несколько суток подряд на юге и западе Иркутской области идут ливни, уровень воды в реках стал снова повышаться. Так, по данным на утро 29 июля, уровень воды в реке Ия составляет 773 сантиметра при критическом уровне в 700. Местные жители забеспокоились, не перекроют ли мост на федеральной трассе Иркутск-Красноярск через реку Ия?

- На данный момент федеральный мост перекрывать не планируют, - ответили "Комсомолке" в пресс-службе ФКУ Упрдор "Прибайкалье". - Ситуация сейчас не столь критичная, как во время наводнения в конце июня.

В администрации Тулуна также сообщают, что о перекрытии моста пока речи не идет.

Сами жители города обсуждают, что пока трудно понять, подтопит федеральный мост или нет. Все-таки неизвестно, как вода в Ие поведет себя буквально через час.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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