Мост на федеральной трассе Иркутск-Красноярск через реку Ия пока закрывать не планируют

СЕГОДНЯ 07:12 2019-07-29T07:12:51+03:00

Мост на федеральной трассе Иркутск-Красноярск через реку Ия закрывать не планируют. Фото: группа "ЧС в Тулуне" в соцсетях.

Мост на федеральной трассе Иркутск-Красноярск через реку Ия на данный момент не подтоплен

Изменить размер текста: A A

Только жители Тулуна стали оправляться после катастрофического наводнения, как появилась угроза второй волны. Несколько суток подряд на юге и западе Иркутской области идут ливни, уровень воды в реках стал снова повышаться. Так, по данным на утро 29 июля, уровень воды в реке Ия составляет 773 сантиметра при критическом уровне в 700. Местные жители забеспокоились, не перекроют ли мост на федеральной трассе Иркутск-Красноярск через реку Ия?

- На данный момент федеральный мост перекрывать не планируют, - ответили "Комсомолке" в пресс-службе ФКУ Упрдор "Прибайкалье". - Ситуация сейчас не столь критичная, как во время наводнения в конце июня.

В администрации Тулуна также сообщают, что о перекрытии моста пока речи не идет.

Сами жители города обсуждают, что пока трудно понять, подтопит федеральный мост или нет. Все-таки неизвестно, как вода в Ие поведет себя буквально через час.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наводнение в Тулуне: уровень воды в реке Ия поднялся выше критической отметки

Уровень воды в реке Ия составляет уже 763 сантиметра (подробности)

Паводок снес мост в Байкальске и вызвал камнепады

Жители города на Байкале "сидят на чемоданах" и ждут сообщения об эвакуации (Подробности)

Эвакуация населения в Тулуне: стихия наносит второй удар по Иркутской области

Людей попросили взять с собой документы и лекарства, в Тулуне объявлена эвакуация населения, в Нижнеудинске и Байкальске население готово покинуть свои дома (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU