Наводнение в Тулуне: уровень воды в реке Ия поднялся выше критической отметки

Наводнение в Тулуне продолжается. Из-за продолжительных дождей там по-прежнему растет уровень воды в реке Ия. По данным на утро, 29 июля он уже превысил критическую отметку и составляет 763 сантиметра, при критике в 700 см.

Напомним, еще 28 июля в Тулунском районе началась эвакуация местных жителей. Свои дома покинули жители сел и деревень Уйгат, Кривуша, Красноозёрский, Красный Октябрь, Евдокимовский. Также, в безопасное место перевезли людей из Одона и Харантея. Всего, в Тулуне подтоплены 123 дворов, подвалы 7 многоквартирных жилых домов в которых проживают 1047 человек, из них 265 детей, 1 котельная. Сейчас люди пережидают стихию в пункте временного размещения на лыжной базе «Снежинка».

Улицы Тулуна. Фото: соцсети

Всего, из-за сильных дождей в минувшие выходные подтопленными оказались 6 районов Иркутской области. Это: Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, и Зиминский. Там вода пришла в 357 домов с населением 2089 человек, из них 470 детей, 455 приусадебных участков, 1 социально-значимый объект, 1 мост, 2 участка автодорог.

Что касается прогноза погоды, то он по-прежнему неблагоприятный. 29 июля в южных районах ожидаются очень сильные, продолжительные дожди, грозы, ветер подует до 13-18 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Паводок снес мост в Байкальске и вызвал камнепады

Жители города на Байкале "сидят на чемоданах" и ждут сообщения об эвакуации (Подробности)

Эвакуация населения в Тулуне: стихия наносит второй удар по Иркутской области

Людей попросили взять с собой документы и лекарства, в Тулуне объявлена эвакуация населения, в Нижнеудинске и Байкальске население готово покинуть свои дома (Подробности)