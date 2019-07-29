СЕГОДНЯ 07:07 2019-07-29T07:14:54+03:00

Наводнение в Иркутской области: из подтопленных районов эвакуированы более 1 тысячи человек Фото: Николай ТЕКАЛОВ

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Не успела Иркутская область отойти от июньского наводнения, как на Приангарье обрушилась вторая волна паводка. Все выходные в регионе шли сильные, продолжительные дожди, уровень грунтовых вод поднялся, и подтопленными вновь оказались 6 районов: Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, и Зиминский. Вода пришла в 357 домов, в которых проживают 2089 человек. Эвакуировали уже более 1 тысячи человек.

Самая сложная ситуация в Тулуне. Там до 773 см поднялся уровень воды в реке Ия, при критической отметке в 700 см. Подтоплены 123 двора и 7 подвалов многоквартирных жилых домов. В Нижнеудинске подтоплены подвалы 92 жилых домов. Там уже эвакуировали 42 жителя двух районов города.

Что касается прогноза погоды на ближайшие дни, то он по-прежнему неблагоприятный. 29 июля в южных районах ожидаются очень сильные, продолжительные дожди, грозы, ветер подует до 13-18 м/с. 29-30 июля уровень воды в реках Приангарья продолжит подниматься.

ИСТОЧНИК KP.RU