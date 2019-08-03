2019-08-03T14:47:00+03:00
Происшествия

Лесные пожары в Сибири: как десантники тушат тайгу

Пожары продолжают бушевать в Сибири [фоторепортаж]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Лесные пожары в Сибири: как десантники тушат тайгу: Фото: пресс-служба АвиалесоохраныЛесные пожары в Сибири: как десантники тушат тайгу: Фото: пресс-служба Авиалесоохраны
Изменить размер текста:

Иркутская область, Красноярский край и Якутия – три региона Сибири, которые этим летом больше всего страдают от лесных пожаров. В одном только Приангарье полыхает 135 пожаров, площадью более 700 тысяч гектаров. Тайга горит в Бодайбинском, Казачинско-Ленском, Катангском, Качугском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Тайшетском, Усть-Кутском районах.

Во всех трех регионах тем временем, по-прежнему стоит засушливая погода и на дожди рассчитывать, похоже, уже не приходится. В пресс-службе Федеральной Авиалесоохраны рассказали, как парашютистам-десантникам приходится бороться с огнем вручную.

Фото: пресс-служба Авиалесоохраны

Фото: пресс-служба Авиалесоохраны

Итак, один из самых эффективных способов, который они используют - прокладка заградительных полос. Работают лопатами, топорами-мотыгами, очищая поверхность земли от травы, мха, корней, перегноя до негоримого минерального слоя. Затем десантники разбирают лесные завалы, ветровалы и буреломы с помощью бензопил. В день 5-6 человек в среднем прокладывают заградительную полосу от 500 метров до 2 километров и шириной до 1 метра.

Фото: пресс-служба Авиалесоохраны

Фото: пресс-служба Авиалесоохраны

- Даже если пожар остановлен, работа не заканчивается, - рассказывают в пресс-службе Авиалесоохраны. – Его еще нужно дотушить, иначе он разгорится вновь. Для этого огонь засыпают грунтом, гасят водой из ранцевых огнетушителей. За один день авиапожарный может перенести на себе до 1 тонны воды.

Несмотря на то, что порывы сухого ветра постоянно усиливают и разгоняют пожары, с 1 июля по 2 августа в Красноярском крае, Иркутской области, и Якутии десантникам удалось потушить 600 лесных пожаров на площади 300 тысяч га. Как они работают, смотрите в фоторепортаже.

Фото: пресс-служба Авиалесоохраны

Фото: пресс-служба Авиалесоохраны

Фото: пресс-служба Авиалесоохраны

Фото: пресс-служба Авиалесоохраны

Фото: пресс-служба Авиалесоохраны

Фото: пресс-служба Авиалесоохраны

Фото: пресс-служба Авиалесоохраны

Фото: пресс-служба Авиалесоохраны

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Лесные пожары в Иркутской области и Бурятии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Иркутский ФК «Зенит» проиграл «Сахалину» в первом матче сезона
Проезд по улице Красноказачьей закроют на два месяца в Иркутске
Увидели в соцсетях: полицейские в Иркутске оштрафовали водителя "Тойота Ленд Крузер" за проезд на красный свет
Лесные пожары в Иркутской области: горит 135 точек
72-летнюю бабушку насмерть сбили на пешеходном переходе в Иркутске
В Иркутске негосударственный пенсионный фонд незаконно переводил себе деньги
Гороскоп на 3 августа от бурятских лам: отправляйтесь в путешествие
Смертельное ДТП на плотине в Иркутске: задержан директор фирмы, которой принадлежал автобус, столкнувшийся с КИА
У байкальских нерп проверят уровень стресса и иммунитет
В Иркутске пройдет первый международный фестиваль флористики
Баскетболу быть: «Иркут» снова на арене
Новое место отдыха: Падь Долгую начали благоустраивать в Иркутске
Экстремальный марафонский заплыв стартует в Иркутской области 3 августа
Сергей Сокол станет гостем "Картины недели" на радио "Комсомольская правда" 2 августа
ДТП в Чунском районе: пострадал 17-летний мотоциклист
Житель Братска получил 11 лет за торговлю наркотиками
От жителей Иркутской области начинают принимать заявления на компенсации за погибший при наводнении урожай
Штрафы за нарушение ПДД: автомобилисты Иркутска стали платить меньше
ТПП Восточной Сибири организует презентации российских инвестиционных проектов в сфере IT-технологий на Байкальском международном форуме партнеров
26-летняя девушка из Усть-Кута погибла под колесами поезда