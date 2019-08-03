Лесные пожары в Сибири: как десантники тушат тайгу

Иркутская область, Красноярский край и Якутия – три региона Сибири, которые этим летом больше всего страдают от лесных пожаров. В одном только Приангарье полыхает 135 пожаров, площадью более 700 тысяч гектаров. Тайга горит в Бодайбинском, Казачинско-Ленском, Катангском, Качугском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Тайшетском, Усть-Кутском районах.

Во всех трех регионах тем временем, по-прежнему стоит засушливая погода и на дожди рассчитывать, похоже, уже не приходится. В пресс-службе Федеральной Авиалесоохраны рассказали, как парашютистам-десантникам приходится бороться с огнем вручную.

Фото: пресс-служба Авиалесоохраны

Итак, один из самых эффективных способов, который они используют - прокладка заградительных полос. Работают лопатами, топорами-мотыгами, очищая поверхность земли от травы, мха, корней, перегноя до негоримого минерального слоя. Затем десантники разбирают лесные завалы, ветровалы и буреломы с помощью бензопил. В день 5-6 человек в среднем прокладывают заградительную полосу от 500 метров до 2 километров и шириной до 1 метра.

Фото: пресс-служба Авиалесоохраны

- Даже если пожар остановлен, работа не заканчивается, - рассказывают в пресс-службе Авиалесоохраны. – Его еще нужно дотушить, иначе он разгорится вновь. Для этого огонь засыпают грунтом, гасят водой из ранцевых огнетушителей. За один день авиапожарный может перенести на себе до 1 тонны воды.

Несмотря на то, что порывы сухого ветра постоянно усиливают и разгоняют пожары, с 1 июля по 2 августа в Красноярском крае, Иркутской области, и Якутии десантникам удалось потушить 600 лесных пожаров на площади 300 тысяч га. Как они работают, смотрите в фоторепортаже.

Фото: пресс-служба Авиалесоохраны

Фото: пресс-служба Авиалесоохраны

Фото: пресс-служба Авиалесоохраны