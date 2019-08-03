2019-08-03T08:54:54+03:00
Происшествия

Лесные пожары в Иркутской области: горит 135 точек

Огонь бушует на площади 724 тысячи гектаров, север региона по-прежнему затянут дымом
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Лесные пожары в Иркутской области: горит 135 точекЛесные пожары в Иркутской области: горит 135 точекФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Лесные пожары в Иркутской области не унимаются. По данным на 3 августа, горит 135 точек Бодайбинском, Казачинско-Ленском, Катангском, Качугском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Тайшетском, Усть-Кутском районах. Площадь, где бушует пламя, немного возросла - до 724 тысяч гектаров. Пока удалось локализовать семь пожаров.

По-прежнему север области задыхается от дыма. В дыму 121 населенный пункт в Усть-Кутском, Братском, Усть-Илимском, Казачинско-Ленском, Киренском районах. Специалисты каждый день проверяют там состав воздуха, высоких уровней загрязнения нигде нет. Нормы вредных веществ в воздухе все еще превышены только в Киренске.

- Синоптики прогнозируют на субботу дожди в северной части Иркутской области и верхнеленских районах, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. - Есть надежда, что дожди потушат огонь в тайге.

Напомним, в Иркутской области с 11 июля действует режим ЧС в связи с лесными пожарами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожары в Иркутской области: горит более 700 тысяч гектаров тайги

Северные районы Иркутской области задыхаются от дыма (подробности)

Карта лесных пожаров в Иркутской области: дымом накрыло Иркутск

Карта лесных пожаров в Иркутской области показывает, что горит север региона, но едкий дым почувствовали и жители областного центра (подробности)

Спасались от огня: из-за лесных пожаров лисята вышли к людям в Иркутской области

Зверьки метались возле дороги в Усть-Кутском районе, неподалеку горела тайга (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Лесные пожары в Иркутской области и Бурятии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Увидели в соцсетях: полицейские в Иркутске оштрафовали водителя "Тойота Ленд Крузер" за проезд на красный свет
72-летнюю бабушку насмерть сбили на пешеходном переходе в Иркутске
В Иркутске негосударственный пенсионный фонд незаконно переводил себе деньги
Гороскоп на 3 августа от бурятских лам: отправляйтесь в путешествие
Смертельное ДТП на плотине в Иркутске: задержан директор фирмы, которой принадлежал автобус, столкнувшийся с КИА
У байкальских нерп проверят уровень стресса и иммунитет
В Иркутске пройдет первый международный фестиваль флористики
Баскетболу быть: «Иркут» снова на арене
Новое место отдыха: Падь Долгую начали благоустраивать в Иркутске
Экстремальный марафонский заплыв стартует в Иркутской области 3 августа
Сергей Сокол станет гостем "Картины недели" на радио "Комсомольская правда" 2 августа
ДТП в Чунском районе: пострадал 17-летний мотоциклист
Житель Братска получил 11 лет за торговлю наркотиками
От жителей Иркутской области начинают принимать заявления на компенсации за погибший при наводнении урожай
Штрафы за нарушение ПДД: автомобилисты Иркутска стали платить меньше
ТПП Восточной Сибири организует презентации российских инвестиционных проектов в сфере IT-технологий на Байкальском международном форуме партнеров
26-летняя девушка из Усть-Кута погибла под колесами поезда