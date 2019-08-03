Лесные пожары в Иркутской области: горит 135 точек

СЕГОДНЯ 08:54 2019-08-03T08:54:54+03:00

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Лесные пожары в Иркутской области не унимаются. По данным на 3 августа, горит 135 точек Бодайбинском, Казачинско-Ленском, Катангском, Качугском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Тайшетском, Усть-Кутском районах. Площадь, где бушует пламя, немного возросла - до 724 тысяч гектаров. Пока удалось локализовать семь пожаров.

По-прежнему север области задыхается от дыма. В дыму 121 населенный пункт в Усть-Кутском, Братском, Усть-Илимском, Казачинско-Ленском, Киренском районах. Специалисты каждый день проверяют там состав воздуха, высоких уровней загрязнения нигде нет. Нормы вредных веществ в воздухе все еще превышены только в Киренске.

- Синоптики прогнозируют на субботу дожди в северной части Иркутской области и верхнеленских районах, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. - Есть надежда, что дожди потушат огонь в тайге.

Напомним, в Иркутской области с 11 июля действует режим ЧС в связи с лесными пожарами.

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ИСТОЧНИК KP.RU