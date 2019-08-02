Спасались от огня: из-за лесных пожаров лисята вышли к людям в Иркутской области

Трое маленьких лисят мечутся возле дороги, облизываются, нерешительно поглядывают на остановившийся автомобиль. Что их выгнало из тайги к людям? Ответ очевиден - лесные пожары, бушующие на севере Иркутской области. Там по-прежнему горит более 700 гектаров леса. Эти кадры с лисятами сняли вахтовики в Усть-Кутском районе. Видео и фото разлетелось по соцсетям.

- К нам выбегали не только лисы, но и зайцы, - рассказывает автор видео Артем Фадеев. - Конечно, мы не ожидали, что увидим возле дороги диких животных, нам их даже подкормить было нечем. На обратном пути возьмем с собой мясо, воду, какую-нибудь посуду, чтобы расставить для бедствующих зверей. Лес горит сильно, где-то пламя выходит прямо к дороге. Вокруг все в дыму, тяжело дышать.

Звери выходят на дорогу, чтобы спастись от огня. Фото: Артем Фадеев в Инстаграм - artyom_fadeev.

Неудивительно, что тем животным, кому удалось убежать от огня, теперь деваться некуда. Лишились дома, пищи. Вот и выходят к людям в надежде хотя бы на какую-то подачку.

- Сильнее всего от лесных пожаров страдают мелкие животные: белки, бурундуки, мыши, соболи, - профессор, декан биолого-почвенного факультета Аркадий Матвеев. - Дело в том, что они передвигаются медленно, им сложно убежать от огня. Они часто гибнут. А вот более крупные животные - лисы, волки, медведи, изюбри - спасаются и выходят на дорогу, где пламени нет. Если встретите их, не вступайте в контакт. Из-за шока поведение животных непредсказуемо, они могут и укусить, в самом худшем случае - даже заразить бешенством. Но оставлять им возле дороги еду, конечно, можно.

По словам Аркадия Матвеева, самые тяжелые времена для животных в Иркутской области настанут зимой. В выгоревшем лесу корма нет, так что звери будут мигрировать, вероятно, на юг региона. Но и здесь "погуляла" стихия в виде паводка. Увы, найти пищу им будет очень и очень сложно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/723638" frameborder="0"></iframe> Из-за лесных пожаров лисы выходят на дорогу в Иркутской области..Видео: Артем Фадеев в Инстаграм - artyom_fadeev.

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