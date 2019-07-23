Наводнение в Иркутской области: гадюки атаковали Чунский район

После катастрофического наводнения в Иркутской области еще долго будут разбирать завалы, восстанавливать города и села. Хлопот хватает. Недавно «всплыла» еще одна проблема: нашествие змей в подтопленных территориях.Особенно они атаковали деревни Чунского района. Видимо, их притягивает влажная земля.

− Возле домов на берегу реки змей заметили сразу после того, как вода пошла на спад, − рассказывают местные жители. – Мы уже и в единую дежурно-диспетчерскую службу обращались не раз. Но на охоту на гадюк никто не выходил.

Тем временем, незваные гости ползают прямо по дворам и улицам, пугая сельчан. Уже были случай, когда змея укусила собаку, охранявшую дом.

− Возле села Балтурино змеи были всегда, но сейчас их стало заметно больше, − комментирует глава Балтуринского МО Вера Брюханова. − Люди уничтожают их, как могут.

Специалисты уверяют, что в лесах Чунского района встречаются только гадюки и ужи. К людям выходят именно ядовитые змеи. Как их различить? На голове безобидного ужа – два желтых пятна. А у гадюки на спине – черный зигзаг. Так что, увидев такую «красавицу», будьте осторожны. Если же ужалит, то срочно надо ввести противоядие, иначе можно погибнуть. В Чунском районе препарат есть, правда, всего пять доз.

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