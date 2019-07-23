2019-07-23T13:30:18+03:00
Происшествия

"Дети МЧС": спасатели "усыновили" котят и крольчиху из Тулуна, которые после наводнения ютились в завалах

Один пушистый комочек теперь будет жить в Иркутске, трое – в Красноярске [фото]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Спасатели заберут в Иркутск кошечку Ийку, которая три недели прожила под завалами в ТулунеСпасатели заберут в Иркутск кошечку Ийку, которая три недели прожила под завалами в ТулунеФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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В Тулуне, пережившем сильнейшее наводнение, спасатели продолжают разгребать завалы. И среди досок и мусора все еще находят домашних питомцев.

− Ребята, смотрите, да это же кролик! – удивились курсанты Сибирской пожарно-спасательной академии, увидев крохотный белый комочек, притихший на обломках дома.

Оказалось, что до катастрофического наводнения один из местных жителей разводил кроликов. Большая вода смыла все стайки, и эта крольчиха – единственная из большого хозяйства, кто чудом выжил. Дом тоже смыло, поэтому хозяевам теперь попросту негде приютить выжившую малышку. Ее выпустили бегать по двору – вдруг кто сжалится и подберет?

− Бедная крольчишка почти две недели пряталась под рухлядью, и как раз когда наши курсанты пришли разбирать завалы, выбралась − видимо, почуяла, что ей дадут покушать, − рассказывает замначальника аэромобильной группировки Сибирской пожарно-спасательной академии, полковник Виталий Санкевич. – Я сразу решил забрать ее домой, в Красноярск. Моя пятилетняя дочь как увидела фото, так сразу захлопала в ладоши: «Зайчик, зайчик приедет!». У нас ей будет комфортно. Тем более, хозяева зверюшки рассказали мне, как правильно за ней ухаживать. Они очень рады, что их крольчиха, наконец, обрела новый дом.

Крольчиха Тулуша и один из спасенных котят пока живут на базе спасателей в Тулуне, но скоро поедут с ними в Красноярск Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Крольчиха Тулуша и один из спасенных котят пока живут на базе спасателей в Тулуне, но скоро поедут с ними в КрасноярскФото: ГУ МЧС по Иркутской области

Местные жители попросили курсантов назвать крольчишку Тулушей в честь пострадавшего от стихии города. Эту животинку шутливо называют «символом стойкости» − все-таки выжила, несмотря ни на что.

А еще курсанты МЧС из Красноярска приютили в Тулуне двух котят – белого и серенького. Новых хозяев в городе найти непросто, все-таки сибиряки, лишившиеся жилья, еще долго будут оправляться после бедствия. Пока пушистые крохи живут вместе со спасателями на базе, а позже поедут к ним домой – в тепло и уют.

Курсанты МЧС с радостью приютили спасенных в Тулуне домашних животных Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Курсанты МЧС с радостью приютили спасенных в Тулуне домашних животныхФото: ГУ МЧС по Иркутской области

Но и это еще не все. Спасатели из Иркутска тоже вернутся из Тулуна с четвероногим другом. Милейшая трехцветная кошечка прожила в завалах целых три недели (!). Что кушала, как выстояла одна в холоде и сырости – непонятно. Но даже после пережитых ужасов зверюшка не одичала: она очень ласковая и добрая. Маленькую кошку назвали Ийка − по названию разбушевавшейся ранее в Тулуне реки Ия.

− Ну как такую прелесть не приютить! – улыбаются спасатели, поглаживая Ийку. − Настоящий боец и сын полка. Теперь все эти питомцы – дети МЧС.

Наводнение в Иркутской области: итоги.Целые города ушли под воду в Иркутской области

Малышка Ийка, выжившая при наводнении в Тулуне, теперь будет жить в тепле и заботе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Малышка Ийка, выжившая при наводнении в Тулуне, теперь будет жить в тепле и заботеФото: ГУ МЧС по Иркутской области

Спасенные зверушки обретут новые дома у курсантов МЧС в Красноярске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Спасенные зверушки обретут новые дома у курсантов МЧС в КрасноярскеФото: ГУ МЧС по Иркутской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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